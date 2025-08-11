https://ria.ru/20250811/kompaniya-2034557119.html

Добывавшая в России нефть иностранная компания самоликвидировалась

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Добывавшая в России нефть ирландская компания PetroNeft объявила о самоликвидации, говорится на сайте предприятия."Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, работавшая в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята соответствующая резолюция", — указано в сообщении.Отмечается, что ликвидатором предприятия назначили Дэвида Ван Десселя: ему необходимо распределить активы между участниками организации.PetroNeft Resources была основана в 2005 году для разведки и добычи углеводородов в Томской области.

