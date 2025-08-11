https://ria.ru/20250811/kolorado-2034498894.html

СМИ: в Колорадо эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара

СМИ: в Колорадо эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тюрьму в американском штате Колорадо эвакуировали из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата, сообщает телеканал NBC со ссылкой на департамент исправительных учреждений Колорадо. "Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… "из-за избыточной предосторожности", - указывает телеканал. NBC уточняет, что пожар "Ли", распространившийся на 167 квадратных миль (432 квадратных километра) уже стал шестым самым масштабным в истории штата. В борьбе с огнем задействованы более тысячи пожарных. При этом медицинские органы выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха в этом районе из-за дыма, который исходит от пожара.

