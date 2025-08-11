Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Колорадо эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара
05:44 11.08.2025
СМИ: в Колорадо эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара
в мире
колорадо
nbc
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тюрьму в американском штате Колорадо эвакуировали из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата, сообщает телеканал NBC со ссылкой на департамент исправительных учреждений Колорадо. "Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… "из-за избыточной предосторожности", - указывает телеканал. NBC уточняет, что пожар "Ли", распространившийся на 167 квадратных миль (432 квадратных километра) уже стал шестым самым масштабным в истории штата. В борьбе с огнем задействованы более тысячи пожарных. При этом медицинские органы выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха в этом районе из-за дыма, который исходит от пожара.
колорадо
в мире, колорадо, nbc
В мире, Колорадо, NBC
© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тюрьму в американском штате Колорадо эвакуировали из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата, сообщает телеканал NBC со ссылкой на департамент исправительных учреждений Колорадо.
"Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… "из-за избыточной предосторожности", - указывает телеканал.
NBC уточняет, что пожар "Ли", распространившийся на 167 квадратных миль (432 квадратных километра) уже стал шестым самым масштабным в истории штата.
В борьбе с огнем задействованы более тысячи пожарных.
При этом медицинские органы выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха в этом районе из-за дыма, который исходит от пожара.
Лесной пожар в американском штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара
8 августа, 11:05
 
В миреКолорадоNBC
 
 
