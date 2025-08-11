https://ria.ru/20250811/kobzev-2034651750.html

Кобзев поддержал инициативу возведения в Иркутске хирургического комплекса

ИРКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев поддержал инициативу строительства в Иркутске военного госпиталя и хирургического комплекса с отделением реабилитации на базе центра хирургии и травматологии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В правительстве Приангарья состоялось совещание, на котором обсуждалась инициатива строительства в Иркутске хирургического комплекса и военного госпиталя. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал инициативу строительства комплекса зданий на базе Иркутского научного центра хирургии и травматологии в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Планируется возведение хирургического корпуса с отделением реабилитации, а также строительство военного госпиталя", - говорится в сообщении. По словам главы региона, строительство военного госпиталя и научно-клинического комплекса центра хирургии и травматологии станет мощной базой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям регионов Сибири и Дальнего Востока. Особенно важна значимость такой помощи участникам специальной военной операции, которым необходимо качественное восстановительное лечение на длительный срок. В настоящее время центр оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям "травматология и ортопедия", "нейрохирургия", "хирургия". Ежегодно в учреждении проводится более 5 тысяч операций, а консультативную помощь получают свыше 25 тысяч пациентов. На базе клиники разрабатываются и апробируются новые медицинские технологии в области лечения, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов грудной и брюшной полости. Эти разработки внедряются в практическое здравоохранение и учебный процесс. В центр хирургии и травматологии в 2023-2024 годах прошли лечение 510 участников СВО, 80% из них находились в гнойном травматолого-ортопедическом отделении – единственном в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, специализирующемся на последствиях минно-взрывных и огнестрельных ранений. В настоящее время, несмотря на высокую востребованность, современное научно-медицинское учреждение располагается в приспособленных зданиях дореволюционной постройки. Часть корпусов является памятниками архитектуры, что осложняет проведение реконструкции. Планировка и площадь существующих помещений не соответствуют современным нормативам и требованиям. В ближайшее время в Иркутск прибудет группа специалистов министерства обороны РФ для детального осмотра территории в микрорайоне Юбилейный, где планируется разместить госпиталь. После этого начнется реализация проекта.

