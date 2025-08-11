https://ria.ru/20250811/kljuchevskaja-2034486206.html
Пепел вулкана Ключевской может выпасть в двух населенных пунктах Камчатки
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана, на его пути - поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "На вулкане Ключевском произошел пепловый выброс на высоту 12 000 метров. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути — посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключается выпадение пепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населённых пунктах округа.
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
