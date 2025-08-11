Рейтинг@Mail.ru
Пепел вулкана Ключевской может выпасть в двух населенных пунктах Камчатки - РИА Новости, 11.08.2025
00:50 11.08.2025
Пепел вулкана Ключевской может выпасть в двух населенных пунктах Камчатки
Пепел вулкана Ключевской может выпасть в двух населенных пунктах Камчатки
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана, на его пути - поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "На вулкане Ключевском произошел пепловый выброс на высоту 12 000 метров. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути — посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключается выпадение пепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населённых пунктах округа.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана, на его пути - поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"На вулкане Ключевском произошел пепловый выброс на высоту 12 000 метров. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути — посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключается выпадение пепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населённых пунктах округа.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
