Пепел вулкана Ключевской может выпасть в двух населенных пунктах Камчатки

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана, на его РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана, на его пути - поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "На вулкане Ключевском произошел пепловый выброс на высоту 12 000 метров. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути — посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключается выпадение пепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населённых пунктах округа.

