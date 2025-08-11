https://ria.ru/20250811/kazan-2034677458.html

Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"

Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"

КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости.

КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэрия Казани отправила в зону СВО 71-ю партию гуманитарной помощи, в составе которой кроссовые мотоциклы, электросамокаты, квадрокоптеры, рации, наземный беспилотник "Братишка" и другая техника, сообщает мэрия. "В зону СВО отправился разработанный казанскими инженерами наземный беспилотник "Братишка". В состав очередной партии также вошли 12 кроссовых мотоциклов, 30 электросамокатов, три электровелосипеда, 35 квадрокоптеров, рации, 3D-принтеры и другая необходимая техника", - говорится в сообщении. Весь перечень помощи был сформирован по заявкам военнослужащих. Отправку груза проконтролировал мэр города Ильсур Метшин. "Мы продолжаем традиционную отправку помощи для наших солдат, участвующих в специальной военной операции. Мы охватываем не только казанские, но и татарстанские полки, обеспечивая их всем необходимым. На данный момент это 71-я отправка. Мы строго следуем заявкам наших ребят, отправляя автомобили, технику, строительные материалы, рации, ночные квадрокоптеры и маскировочные сети, которые шьют наши волонтеры", – сказал Метшин. Впервые в составе груза бойцам отправили разработку казанских инженеров - наземный дрон "Братишка", с помощью которого можно более безопасно и оперативно эвакуировать раненых с поля боя, сообщил мэр города. Это разработка казанского предприятия "Аркодим". В прошлом году инженеры компании задумались о создании аппарата, способного эвакуировать раненых из-под обстрела, не подвергая опасности спасательные группы. Благодаря найденному меценату удалось реализовать беспилотную гусеничную платформу "Братишка". Аппарат пилотируется с помощью пульта дистанционного управления и очков дополненной реальности. Предыдущую партию гуманитарного груза сформированному в Татарстане батальону "Тимер", полкам №1233, №1232 и артиллерийскому полку №428, в составе которого были 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, четыре автомобиля "Нива" и другая техника, доставил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев. С начала специальной военной операции мэрия Казани оказывает поддержку 5,5 тысячи семей военнослужащих. В рамках программы около 4,4 тысячи школьников получают бесплатное двухразовое питание, более 1,9 тысячи детей освобождены от платы за детские сады, выдано 5,2 тысячи транспортных карт для бесплатных поездок и 7,8 тысячи карт "Батыр" для бесплатного посещения муниципальных культурных учреждений. Кроме того, каждые 1,5-2 месяца из Казани отправляются грузы гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Организация "Добрая Казань" уже отправила 84 фуры с грузом общим весом 1,6 тысячи тонн, включая продукты, бытовую химию и строительные материалы. Общие расходы на поддержку семей и гуманитарные инициативы составили более 3,02 миллиарда рублей.

