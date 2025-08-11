Рейтинг@Mail.ru
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка" - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:56 11.08.2025 (обновлено: 21:12 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/kazan-2034677458.html
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка" - РИА Новости, 11.08.2025
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"
Мэрия Казани отправила в зону СВО 71-ю партию гуманитарной помощи, в составе которой кроссовые мотоциклы, электросамокаты, квадрокоптеры, рации, наземный... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T20:56:00+03:00
2025-08-11T21:12:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
сво
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034678887_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_a0cd6f760d6a7856c2c33f63984632d6.jpg
КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэрия Казани отправила в зону СВО 71-ю партию гуманитарной помощи, в составе которой кроссовые мотоциклы, электросамокаты, квадрокоптеры, рации, наземный беспилотник "Братишка" и другая техника, сообщает мэрия. "В зону СВО отправился разработанный казанскими инженерами наземный беспилотник "Братишка". В состав очередной партии также вошли 12 кроссовых мотоциклов, 30 электросамокатов, три электровелосипеда, 35 квадрокоптеров, рации, 3D-принтеры и другая необходимая техника", - говорится в сообщении. Весь перечень помощи был сформирован по заявкам военнослужащих. Отправку груза проконтролировал мэр города Ильсур Метшин. "Мы продолжаем традиционную отправку помощи для наших солдат, участвующих в специальной военной операции. Мы охватываем не только казанские, но и татарстанские полки, обеспечивая их всем необходимым. На данный момент это 71-я отправка. Мы строго следуем заявкам наших ребят, отправляя автомобили, технику, строительные материалы, рации, ночные квадрокоптеры и маскировочные сети, которые шьют наши волонтеры", – сказал Метшин. Впервые в составе груза бойцам отправили разработку казанских инженеров - наземный дрон "Братишка", с помощью которого можно более безопасно и оперативно эвакуировать раненых с поля боя, сообщил мэр города. Это разработка казанского предприятия "Аркодим". В прошлом году инженеры компании задумались о создании аппарата, способного эвакуировать раненых из-под обстрела, не подвергая опасности спасательные группы. Благодаря найденному меценату удалось реализовать беспилотную гусеничную платформу "Братишка". Аппарат пилотируется с помощью пульта дистанционного управления и очков дополненной реальности. Предыдущую партию гуманитарного груза сформированному в Татарстане батальону "Тимер", полкам №1233, №1232 и артиллерийскому полку №428, в составе которого были 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, четыре автомобиля "Нива" и другая техника, доставил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев. С начала специальной военной операции мэрия Казани оказывает поддержку 5,5 тысячи семей военнослужащих. В рамках программы около 4,4 тысячи школьников получают бесплатное двухразовое питание, более 1,9 тысячи детей освобождены от платы за детские сады, выдано 5,2 тысячи транспортных карт для бесплатных поездок и 7,8 тысячи карт "Батыр" для бесплатного посещения муниципальных культурных учреждений. Кроме того, каждые 1,5-2 месяца из Казани отправляются грузы гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Организация "Добрая Казань" уже отправила 84 фуры с грузом общим весом 1,6 тысячи тонн, включая продукты, бытовую химию и строительные материалы. Общие расходы на поддержку семей и гуманитарные инициативы составили более 3,02 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034101723.html
https://ria.ru/20250716/tatarstan-2029533218.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034678887_35:0:606:428_1920x0_80_0_0_e9dfed835230dc80ca059aeaa4abe1b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), сво, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), СВО, Казань
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"

Мэрия Казани отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры и беспилотник "Братишка"

© Фото : Мэрия КазаниКазань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник Братишка - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Мэрия Казани
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэрия Казани отправила в зону СВО 71-ю партию гуманитарной помощи, в составе которой кроссовые мотоциклы, электросамокаты, квадрокоптеры, рации, наземный беспилотник "Братишка" и другая техника, сообщает мэрия.
"В зону СВО отправился разработанный казанскими инженерами наземный беспилотник "Братишка". В состав очередной партии также вошли 12 кроссовых мотоциклов, 30 электросамокатов, три электровелосипеда, 35 квадрокоптеров, рации, 3D-принтеры и другая необходимая техника", - говорится в сообщении.
Работа пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей
8 августа, 11:24
Весь перечень помощи был сформирован по заявкам военнослужащих. Отправку груза проконтролировал мэр города Ильсур Метшин.
"Мы продолжаем традиционную отправку помощи для наших солдат, участвующих в специальной военной операции. Мы охватываем не только казанские, но и татарстанские полки, обеспечивая их всем необходимым. На данный момент это 71-я отправка. Мы строго следуем заявкам наших ребят, отправляя автомобили, технику, строительные материалы, рации, ночные квадрокоптеры и маскировочные сети, которые шьют наши волонтеры", – сказал Метшин.
Впервые в составе груза бойцам отправили разработку казанских инженеров - наземный дрон "Братишка", с помощью которого можно более безопасно и оперативно эвакуировать раненых с поля боя, сообщил мэр города. Это разработка казанского предприятия "Аркодим". В прошлом году инженеры компании задумались о создании аппарата, способного эвакуировать раненых из-под обстрела, не подвергая опасности спасательные группы. Благодаря найденному меценату удалось реализовать беспилотную гусеничную платформу "Братишка". Аппарат пилотируется с помощью пульта дистанционного управления и очков дополненной реальности.
Предыдущую партию гуманитарного груза сформированному в Татарстане батальону "Тимер", полкам №1233, №1232 и артиллерийскому полку №428, в составе которого были 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, четыре автомобиля "Нива" и другая техника, доставил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.
С начала специальной военной операции мэрия Казани оказывает поддержку 5,5 тысячи семей военнослужащих. В рамках программы около 4,4 тысячи школьников получают бесплатное двухразовое питание, более 1,9 тысячи детей освобождены от платы за детские сады, выдано 5,2 тысячи транспортных карт для бесплатных поездок и 7,8 тысячи карт "Батыр" для бесплатного посещения муниципальных культурных учреждений.
Кроме того, каждые 1,5-2 месяца из Казани отправляются грузы гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Организация "Добрая Казань" уже отправила 84 фуры с грузом общим весом 1,6 тысячи тонн, включая продукты, бытовую химию и строительные материалы. Общие расходы на поддержку семей и гуманитарные инициативы составили более 3,02 миллиарда рублей.
Пожарный тушит огонь - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане
16 июля, 17:44
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)СВОКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала