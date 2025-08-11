https://ria.ru/20250811/kazan-2034613916.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

