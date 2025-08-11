https://ria.ru/20250811/kardiolog-2034492207.html

Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда довольно много. Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично", — сказал он. Врач отметил, что инфаркт — относительно молодая болезнь, лечением которой медицина занимается чуть больше 100 лет. В типовом варианте течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой. "При любых признаках остро возникшего нездоровья следует обращаться к врачу, потому что у него есть необходимые знания, инструментальные и лабораторные методы исследования, которые могут установить своевременно диагноз инфаркта миокарда и тем самым спасти человеку жизнь", — заключил кардиолог.

