https://ria.ru/20250811/kardiolog-2034492207.html
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта - РИА Новости, 11.08.2025
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:08:00+03:00
2025-08-11T03:08:00+03:00
2025-08-11T08:52:00+03:00
антон вахляев
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда довольно много. Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично", — сказал он. Врач отметил, что инфаркт — относительно молодая болезнь, лечением которой медицина занимается чуть больше 100 лет. В типовом варианте течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой. "При любых признаках остро возникшего нездоровья следует обращаться к врачу, потому что у него есть необходимые знания, инструментальные и лабораторные методы исследования, которые могут установить своевременно диагноз инфаркта миокарда и тем самым спасти человеку жизнь", — заключил кардиолог.
https://ria.ru/20250807/kardiolog-2033834767.html
https://ria.ru/20250809/infarkt-2034274262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_6465b6bb16621cad07516e7644ba74d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон вахляев, здоровье - общество
Антон Вахляев, Здоровье - Общество
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
Кардиолог Вахляев: зубная боль может быть неочевидным признаком инфаркта
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда довольно много. Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично", — сказал он.
Врач отметил, что инфаркт — относительно молодая болезнь, лечением которой медицина занимается чуть больше 100 лет. В типовом варианте течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой.
"При любых признаках остро возникшего нездоровья следует обращаться к врачу, потому что у него есть необходимые знания, инструментальные и лабораторные методы исследования, которые могут установить своевременно диагноз инфаркта миокарда и тем самым спасти человеку жизнь", — заключил кардиолог.