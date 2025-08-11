Рейтинг@Mail.ru
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 11.08.2025 (обновлено: 08:52 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/kardiolog-2034492207.html
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта - РИА Новости, 11.08.2025
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:08:00+03:00
2025-08-11T08:52:00+03:00
антон вахляев
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда довольно много. Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично", — сказал он. Врач отметил, что инфаркт — относительно молодая болезнь, лечением которой медицина занимается чуть больше 100 лет. В типовом варианте течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой. "При любых признаках остро возникшего нездоровья следует обращаться к врачу, потому что у него есть необходимые знания, инструментальные и лабораторные методы исследования, которые могут установить своевременно диагноз инфаркта миокарда и тем самым спасти человеку жизнь", — заключил кардиолог.
https://ria.ru/20250807/kardiolog-2033834767.html
https://ria.ru/20250809/infarkt-2034274262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_6465b6bb16621cad07516e7644ba74d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон вахляев, здоровье - общество
Антон Вахляев, Здоровье - Общество
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог Вахляев: зубная боль может быть неочевидным признаком инфаркта

© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда довольно много. Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично", — сказал он.
Боль в груди - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда
7 августа, 03:26
Врач отметил, что инфаркт — относительно молодая болезнь, лечением которой медицина занимается чуть больше 100 лет. В типовом варианте течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой.
"При любых признаках остро возникшего нездоровья следует обращаться к врачу, потому что у него есть необходимые знания, инструментальные и лабораторные методы исследования, которые могут установить своевременно диагноз инфаркта миокарда и тем самым спасти человеку жизнь", — заключил кардиолог.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Кардиолог рассказал об опасности инфаркта у молодых
9 августа, 03:13
 
Антон ВахляевЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала