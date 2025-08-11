Карасин прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
Сенатор Карасин: ЕС и НАТО будут подвергать сомнению договоренности по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейцы и натовцы будут подвергать сомнению все договоренности, направленные на конструктивный выход из украинского кризиса, а также мешать продвижению вперед, рассказал сенатор РФ Григорий Карасин, комментируя предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".
"Европейцы и натовцы изначально придерживаются стереотипа неприемлемости сильной России... Они будут подвергать сомнению все договоренности, направленные на конструктивный выход из украинского кризиса, будут противодействовать им и мешать продвижению вперед. Надо к этому привыкнуть и спокойно реализовывать то, что соответствует здравому смыслу. Я надеюсь, что эта встреча и принесет этот результат", - сказал сенатор "Известиям".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
