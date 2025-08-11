https://ria.ru/20250811/kamchatka-2034556301.html
Управляющие компании на Камчатке занимаются мониторингом повреждений домов
2025-08-11T12:17:00+03:00
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
жилье
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Камчатские управляющие компании начали устанавливать бумажные маяки в жилых домах для мониторинга возможных повреждений после землетрясения 30 июля, сообщает правительство края. "Мы совместно с инспекторами ГЖИ (государственной жилищной инспекции - ред.) проводим обследования мест общего пользования, устанавливаем маячки с печатями на предмет расхождения трещин после землетрясения", — заявил сотрудник управляющей компании "Платина" Роман Кудрявец. По данным краевого правительства, в Петропавловске-Камчатском проведен осмотр дома на улице Владивостокская, 19, установлены маяки на проспекте 50 лет Октября, 13 и 20, ведутся журналы наблюдений с фиксацией дат и времени проверок. При обнаружении подвижек дома будут включены в перечень для инструментального обследования. "В случае выявления подвижности стен или деформации конструкций, неаварийные дома с повреждениями будут в первоочередном порядке включены в перечень для инструментального обследования", — уточняется в сообщении. Жителям Камчатки напоминают, что при отсутствии реакции управляющей компании на обращения о проверке домов после землетрясения следует обращаться через сайт правительства края или через мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля. С тех пор в регионе продолжаются афтершоки. Проводится усиленный мониторинг состояния жилого фонда.
