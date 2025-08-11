https://ria.ru/20250811/izrail-2034486619.html

Израиль ударил по журналисту "Аль-Джазиры", которого назвал террористом

Израиль ударил по журналисту "Аль-Джазиры", которого назвал террористом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по журналисту телеканала "Аль-Джазира" Анасу Аль-Шарифу, которого назвала террористом, якобы отвечавшим за ракетные атаки на израильтян. В конце июля телеканал "Аль-Джазира" отверг обвинения Израиля в работе своих журналистов на ХАМАС, в частности, Анаса Аль-Шарифа, и назвала это кампанией по оправданию убийств этих людей. "ЦАХАЛ ударил по террористу Анасу Аль-Шарифу, который выдавал себя за журналиста телеканала "Аль-Джазира". Анас Аль-Шариф был главой (подразделения палестинского движения – ред.) ХАМАС, ответственным за совершение ракетных атак (ХАМАС) против израильских гражданских лиц и военных ЦАХАЛ", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В ЦАХАЛ опубликовали ссылку на документы, якобы подтверждающие причастность Аль-Шарифа к деятельности ХАМАС.

