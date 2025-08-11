Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал изоляцию Европы от предстоящего саммита на Аляске
14:40 11.08.2025
Пушков прокомментировал изоляцию Европы от предстоящего саммита на Аляске
Изоляция России странами Запада превратилась в изоляцию государств Евросоюза и Украины от российско-американских переговоров, считает член конституционного... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Изоляция России странами Запада превратилась в изоляцию государств Евросоюза и Украины от российско-американских переговоров, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Наш вывод: западная политика "изоляции" России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Пушков: действия Запада вылились в изоляцию ЕС и Киева от переговоров РФ и США

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Изоляция России странами Запада превратилась в изоляцию государств Евросоюза и Украины от российско-американских переговоров, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Наш вывод: западная политика "изоляции" России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США
В миреРоссияЕвропаАляскаАлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
