Пушков прокомментировал изоляцию Европы от предстоящего саммита на Аляске

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Изоляция России странами Запада превратилась в изоляцию государств Евросоюза и Украины от российско-американских переговоров, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Наш вывод: западная политика "изоляции" России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

