Симоньян призвала исключить иноагентов из культурного пространства России

РИА Новости, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Враги России не должны иметь возможности выступать в культурном и информационном пространстве страны, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии РИА Новости Крым. "С одной стороны, иноагент иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги, на которых клейма ставить негде. И давным-давно было понятно, что они враги... Таких врагов мы, конечно, должны исключить из нашего информационного и культурного пространства ", – сказала Симоньян, комментируя инициативу крымского парламента о запрете использования произведений иноагентов в публичном поле России. По мнению Симоньян, остаётся открытым вопрос, почему эти люди получали возможность публичных выступлений в России. "Знаю огромное количество людей, которых просто коробит, когда они вдруг слышат песни, не буду называть этих авторов, когда они вдруг видят, как этим песням подпевают дети, которые просто не в курсе, что автор этих песен ненавидит живущих в России детей, что он о них думает и что о них говорит. Конечно, врагов из своего культурного поля надо убирать", – подчеркнула главред "России сегодня" и RT. Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев. Инициатива предлагает установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, их произведений.

