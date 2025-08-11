Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-ассистента бизнес-омбудсмена Приамурья назвали ИИгорь
Онлайн-ассистента бизнес-омбудсмена Приамурья назвали ИИгорь
Онлайн-ассистента бизнес-омбудсмена Приамурья назвали ИИгорь

Онлайн-ассистента бизнес-омбудсмена Приамурья после стажировки назвали ИИгорь

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. ИИ-ассистент в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области прошел испытательный срок и продолжит работу, он уже получил шутливое имя ИИгорь, сообщил бизнес-омбудсмен Приамурья Игорь Радченко.
В июне амурский бизнес-омбудсмен сообщил, что ИИ-ассистент стал юрисконсультом в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области и это первый опыт в практике госуправления на Дальнем Востоке. По словам Радченко, эта мера стала вынужденным ответом на хронический кадровый дефицит и ограниченное финансирование на этой должности. После внедрения ИИ-ассистента скорость обработки обращений предпринимателей выросла с двух рабочих дней до одного часа, количество дел в Арбитражном суде, где уполномоченный выступает в защиту интересов бизнеса, выросло с 19 за весь 2024 год до 30 за первое полугодие 2025 года, уточнил омбудсмен.
"Четвертого августа по аналогии с трудовым правом закончился трехмесячный испытательный срок для ИИ-ассистента на базе генеративных сетей DeepSeekи Gigachat. По итогам завершения условного испытательного срока принято решение продолжить работу по схеме уполномоченный по защите прав предпринимателей + ИИ-ассистент", - говорится в сообщении.
За это время ИИ-помощник подготовил 43 письма/запроса обращения, 16 отзывов в суд, предварительно проанализировав материалы судебных дел. Опыт Амурской области в использовании ИИ-ассистента заинтересовал 38 субъектов РФ.
"Запущен механизм взаимного обмена опытом между уполномоченными. Так, например, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области поделился практикой использования ИИ-ассистента при осуществлении процедур ОРВ (оценка регулирующего воздействия вновь принимаемых нормативно правовых актов), уполномоченный по защите прав предпринимателей в республики Бурятия поделился практикой анализа статистических данных – метрик показателей административного давления на бизнес", - уточняется в тексте.
Как отмечает Радченко, ИИ – не замена юриста, пресс-секретаря, а инструмент, усиливающий возможности сотрудника.
"До идеального сотрудника ИИ еще очень и очень далеко, в то же время без нового инструмента наша производительность была бы кратно ниже. Работа по осваиванию нового "интеллектуального инструмента" в отстаивании интересов амурского предпринимательства будет продолжена. Дочь в шутку ИИ-ассистента называет ИИгорь", - написал Радченко в Telegram-канале.
