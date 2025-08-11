https://ria.ru/20250811/gutsul-2034593696.html

Депутат "Победы" заявил о грубых процессуальных нарушениях в деле Гуцул

КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Многочисленные грубые процессуальные нарушения обнаружены в деле главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. "В деле Евгении Гуцул и Светланы Попан мы обнаружили многочисленные процессуальные нарушения: после вынесения решения судом первой инстанции они были доставлены непосредственно в пенитенциарное учреждение без ордера на арест или дополнительных документов, что является грубым нарушением закона. Скорость, с которой был проведен этот процесс, вызывает серьезные подозрения в беспристрастности судьи… Это дело еще раз демонстрирует, что судебная власть находится в политическом подчинении и что решение было продиктовано интересами режима, а не буквой закона", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, власти полагали, что их нападки на оппозицию отпугнут население и расколют общество. "Но на самом деле всё оказалось иначе: общество сплотилось вокруг башкана (главы Гагаузии – ред.), а Евгения Гуцул из регионального лидера превратилась в национального — находящегося на переднем крае политической борьбы с нынешним режимом", - подчеркнул депутат. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

