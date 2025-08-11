Рейтинг@Mail.ru
Минюст Молдавии давно поддерживает беспредел властей, заявил депутат - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/gutsul-2034528568.html
Минюст Молдавии давно поддерживает беспредел властей, заявил депутат
Минюст Молдавии давно поддерживает беспредел властей, заявил депутат - РИА Новости, 11.08.2025
Минюст Молдавии давно поддерживает беспредел властей, заявил депутат
Минюст Молдавии на протяжении всего правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) поддерживал беспредел, который привел к незаконному аресту главы... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:33:00+03:00
2025-08-11T10:33:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
sputnik молдова
евгения гуцул
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Минюст Молдавии на протяжении всего правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) поддерживал беспредел, который привел к незаконному аресту главы Гагаузии Евгении Гуцул и приговору в ее отношении, заявил депутат оппозиционного в республике блока "Победа" Вадим Фотеску. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу к 6 годам лишения свободы. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. В понедельник протестующие вышли к зданию минюста с плакатами "Свободу Гуцул", "Давление — это не справедливость" и "Требуем справедливости для Евгении Гуцул и Светланы Попан". Трансляция ведется в прямом эфире в Telegram-канале блока "Победа". "Министерство юстиции на протяжении всего правления ПДС поддерживало беспредел, который привел к незаконным арестам и приговорам нашим коллегам — башкану (главе - ред.) Гагаузии Евгении Гуцул и Светлане Попан. Именно министерство трусливо молчало, когда президент страны Майя Санду незаконно не включила башкана Гагаузии в правительство", - сказал на митинге перед собравшимися Фотеску. Депутат также обратил внимание на то, что именно министерство юстиции предложило, а затем за это проголосовало правящее большинство в парламенте - реконструкцию судов в Гагаузской автономии, нарушив положения закона об особом статусе Гагаузии. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250811/primer-2034510199.html
https://ria.ru/20250810/gutsul-2034446215.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, кишинев, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, sputnik молдова, евгения гуцул, молдавия, московский комсомолец
В мире, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Sputnik Молдова, Евгения Гуцул, Молдавия, Московский комсомолец
Минюст Молдавии давно поддерживает беспредел властей, заявил депутат

Фотеску: Минюст Молдавии поддерживал беспредел, который привел к аресту Гуцул

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Минюст Молдавии на протяжении всего правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) поддерживал беспредел, который привел к незаконному аресту главы Гагаузии Евгении Гуцул и приговору в ее отношении, заявил депутат оппозиционного в республике блока "Победа" Вадим Фотеску.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу к 6 годам лишения свободы. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. В понедельник протестующие вышли к зданию минюста с плакатами "Свободу Гуцул", "Давление — это не справедливость" и "Требуем справедливости для Евгении Гуцул и Светланы Попан". Трансляция ведется в прямом эфире в Telegram-канале блока "Победа".
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу
Вчера, 08:41
"Министерство юстиции на протяжении всего правления ПДС поддерживало беспредел, который привел к незаконным арестам и приговорам нашим коллегам — башкану (главе - ред.) Гагаузии Евгении Гуцул и Светлане Попан. Именно министерство трусливо молчало, когда президент страны Майя Санду незаконно не включила башкана Гагаузии в правительство", - сказал на митинге перед собравшимися Фотеску.
Депутат также обратил внимание на то, что именно министерство юстиции предложило, а затем за это проголосовало правящее большинство в парламенте - реконструкцию судов в Гагаузской автономии, нарушив положения закона об особом статусе Гагаузии.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Сторонники Гуцул попросили помощи у международных правозащитных организаций
10 августа, 16:32
 
В миреГагаузияКишиневМайя СандуЗадержание главы Гагаузии ГуцулSputnik МолдоваЕвгения ГуцулМолдавияМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала