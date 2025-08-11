https://ria.ru/20250811/gutsul-2034528568.html

Минюст Молдавии давно поддерживает беспредел властей, заявил депутат

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Минюст Молдавии на протяжении всего правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) поддерживал беспредел, который привел к незаконному аресту главы Гагаузии Евгении Гуцул и приговору в ее отношении, заявил депутат оппозиционного в республике блока "Победа" Вадим Фотеску. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу к 6 годам лишения свободы. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. В понедельник протестующие вышли к зданию минюста с плакатами "Свободу Гуцул", "Давление — это не справедливость" и "Требуем справедливости для Евгении Гуцул и Светланы Попан". Трансляция ведется в прямом эфире в Telegram-канале блока "Победа". "Министерство юстиции на протяжении всего правления ПДС поддерживало беспредел, который привел к незаконным арестам и приговорам нашим коллегам — башкану (главе - ред.) Гагаузии Евгении Гуцул и Светлане Попан. Именно министерство трусливо молчало, когда президент страны Майя Санду незаконно не включила башкана Гагаузии в правительство", - сказал на митинге перед собравшимися Фотеску. Депутат также обратил внимание на то, что именно министерство юстиции предложило, а затем за это проголосовало правящее большинство в парламенте - реконструкцию судов в Гагаузской автономии, нарушив положения закона об особом статусе Гагаузии. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

