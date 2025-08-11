https://ria.ru/20250811/grazhdanstvo-2034610322.html

В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы."Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов, принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля — подписан президентом Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.Теперь перечень состоит более чем из 80 пунктов. В них в том числе входят:Отмечается, что новые нормы не распространяются на граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций. Как подчеркивал Володин, Россия должна принимать таких граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.

