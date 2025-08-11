В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы.
"Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов, принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля — подписан президентом Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.
Теперь перечень состоит более чем из 80 пунктов. В них в том числе входят:
- публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;
- секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией;
- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
- помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности;
- неоднократная пропаганда или публичная демонстрация нацистской и экстремистской символики;
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;
- убийство;
- развратные действия и половое сношение с детьми старше 12, но младше 14 лет; в отношении двух или более лиц;
- вовлечение детей в проституцию и организация их участия в ней;
- создание и оборот порнографических материалов с изображениями детей и привлечение их к изготовлению такой продукции;
- групповое изнасилование; по предварительному сговору или организованной группой;
- принуждение детей к действиям сексуального характера; с использованием СМИ либо интернета; лицом, у которого уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
- насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении ребенка, либо повлекшие заражение венерическим заболеванием;
- организация незаконной миграции;
- любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсии.
Отмечается, что новые нормы не распространяются на граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций. Как подчеркивал Володин, Россия должна принимать таких граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.