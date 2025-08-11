Рейтинг@Mail.ru
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 11.08.2025
15:43 11.08.2025
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:43:00+03:00
2025-08-11T15:43:00+03:00
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы."Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов, принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля — подписан президентом Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.Теперь перечень состоит более чем из 80 пунктов. В них в том числе входят:Отмечается, что новые нормы не распространяются на граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций. Как подчеркивал Володин, Россия должна принимать таких граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ

В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы.
"Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов, принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля — подписан президентом Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.
Теперь перечень состоит более чем из 80 пунктов. В них в том числе входят:
  • публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;
  • секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией;
  • содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
  • помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности;
  • неоднократная пропаганда или публичная демонстрация нацистской и экстремистской символики;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России;
  • убийство;
  • развратные действия и половое сношение с детьми старше 12, но младше 14 лет; в отношении двух или более лиц;
  • вовлечение детей в проституцию и организация их участия в ней;
  • создание и оборот порнографических материалов с изображениями детей и привлечение их к изготовлению такой продукции;
  • групповое изнасилование; по предварительному сговору или организованной группой;
  • принуждение детей к действиям сексуального характера; с использованием СМИ либо интернета; лицом, у которого уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении ребенка, либо повлекшие заражение венерическим заболеванием;
  • организация незаконной миграции;
  • любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсии.
Отмечается, что новые нормы не распространяются на граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций. Как подчеркивал Володин, Россия должна принимать таких граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.
