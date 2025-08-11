https://ria.ru/20250811/grazhdanstvo-2034530747.html
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:46:00+03:00
2025-08-11T10:46:00+03:00
2025-08-11T16:35:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
общество
ирина яровая
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. Теперь этот перечень состоит из более чем 80 пунктов. Среди них — убийство, различные преступления сексуального характера, нелегальная миграция, правонарушения по экстремистским мотивам и другие.При этом новые нормы не затронут россиян, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.Авторы закона — группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций.По словам Володина, в будущем перечень оснований для лишения приобретенного гражданства расширят, в этом направлении предстоит много работы.
