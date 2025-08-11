Рейтинг@Mail.ru
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 11.08.2025 (обновлено: 16:35 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/grazhdanstvo-2034530747.html
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 11.08.2025
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:46:00+03:00
2025-08-11T16:35:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
общество
ирина яровая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. Теперь этот перечень состоит из более чем 80 пунктов. Среди них — убийство, различные преступления сексуального характера, нелегальная миграция, правонарушения по экстремистским мотивам и другие.При этом новые нормы не затронут россиян, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.Авторы закона — группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций.По словам Володина, в будущем перечень оснований для лишения приобретенного гражданства расширят, в этом направлении предстоит много работы.
https://ria.ru/20250808/ekzamen-2034211598.html
https://ria.ru/20250718/putin-2029841243.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_c93bcf7e66409376635b73cb856f5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, общество, ирина яровая, запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Ирина Яровая, Запорожская область
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

В РФ вступил в силу закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы.
Теперь этот перечень состоит из более чем 80 пунктов. Среди них — убийство, различные преступления сексуального характера, нелегальная миграция, правонарушения по экстремистским мотивам и другие.
Курсы русского языка для мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Появились демоверсии экзаменов для претендентов на российское гражданство
8 августа, 17:42
При этом новые нормы не затронут россиян, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.
Авторы закона — группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций.
По словам Володина, в будущем перечень оснований для лишения приобретенного гражданства расширят, в этом направлении предстоит много работы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины
18 июля, 06:35
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФОбществоИрина ЯроваяЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала