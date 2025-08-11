https://ria.ru/20250811/grazhdanstvo-2034530747.html

В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства

В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

общество

ирина яровая

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. Теперь этот перечень состоит из более чем 80 пунктов. Среди них — убийство, различные преступления сексуального характера, нелегальная миграция, правонарушения по экстремистским мотивам и другие.При этом новые нормы не затронут россиян, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.Авторы закона — группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В их число вошли вице-спикер, председатель думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая и лидеры всех фракций.По словам Володина, в будущем перечень оснований для лишения приобретенного гражданства расширят, в этом направлении предстоит много работы.

Новости

