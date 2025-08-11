https://ria.ru/20250811/gladkov-2034664167.html

Дефицит медперсонала в белгородских медучреждениях постепенно сокращается

БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Кадровый дефицит среднего медицинского персонала во многих учреждениях Белгородской области постепенно сокращается, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и поручил продолжить работу над кадровым профицитом. "В Белгородской области есть положительная динамика по трудоустройству среднего медперсонала в государственные учреждения здравоохранения", - отметил Гладков на оперативном совещании в правительстве региона. По данным регионального правительства, на сегодняшний день в больницах и ФАПах Белгородской области трудоустроено более пяти тысяч врачей и более 15 тысяч среднего медперсонала. На прошлой неделе министр здравоохранения области Андрей Иконников сообщил о динамике трудоустройства средних медработников в государственные медицинские учреждения Белгорода, Старого Оскола и Губкина. Тогда министр отметил, что в этих муниципалитетах остается потребность в 222 вакансиях: 136 - стационарного звена и 86 - амбулаторного. Еще по 79 вакансиям необходима переподготовка в течение 2,5-3 месяцев в колледже. На заседании в понедельник первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова доложила, что в 19 муниципалитетах есть 44 вакансии: 24 - стационарного звена и 20 - амбулаторного звена для средних медицинских работников в государственные медучреждения, большинство из них - по направлению "сестринское" и "акушерское дело". "Отрадно отметить, что в Ивнянском, Краснояружском, Чернянском, Волоконовском, Валуйском и Красногвардейском муниципалитетах полностью укомплектованы все вакансии среднего медперсонала и отсутствует кадровая проблема на сегодняшний день", - сообщила Крылова. Однако по данным регионального правительства, больше всего вакансий сейчас сохраняется в Шебекино - 12, Алексеевке - 8, по пять - в Грайвороне и Короче. "Отсутствие любого звена работников - всегда катастрофа, особенно в приграничных территориях. На сегодняшний день, безусловно, положительная динамика нашей работы у нас есть. Я напомню, что в 2020 году у нас 1,7 тысячи незакрытых вакансий было среднего медперсонала", - сказал губернатор, отметив, что каждая вакансия - всегда упрек в качестве работы регионального министерства здравоохранения. "Не должно быть вакантных мест, даже когда человек уходит в декрет или на пенсию. Плановая работа должна только увеличиваться. У нас должен быть кадровый профицит врачей и среднего медперсонала, чтобы нашим жителям оказывалась качественная помощь", - поручил Гладков.

