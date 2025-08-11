В центре для беженцев в Берлине выявили непрозрачный контроль расходов

https://ria.ru/20250811/germaniya-2034593424.html

БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. В крупнейшем центре для беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине выявлен непрозрачный контроль расходов, связанных с охраной, обслуживанием и управлением объекта, пишет немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собственное расследование. Отмечается, что на территории бывшего аэропорта Тегель стоят огромные белые ангары, издалека они выглядят почти как палатки, объект представляет собой крупнейший центр для беженцев в Германии. По данным Tagesspiegel, временами в нем одновременно проживало более 5000 человек в очень тесных условиях, сейчас - около 2000. К концу года всех жителей планируется переселить, после чего центр преобразуют в официальный пункт прибытия. "Центр не раз подвергался критике за условия содержания и необычно высокие расходы. Тегель - не только крупнейший, но и самый дорогой центр для беженцев в Германии. В 2023 году Берлин потратил на содержание центра около 298 миллионов евро. Точные данные за прошлый год социальное управление пока не предоставило", - пишет издание. По информации Tagesspiegel, счета на общую сумму около 100 миллионов евро не были достаточно проверены. Речь идет о платежах за услуги охраны в 2022 и 2023 годах. Кроме того, утверждается, что контракт на услуги охраны был заключен очень вольно. Охрану центра обеспечивала частная компания Teamflex Solutions через посредника - берлинское государственное предприятие Messe Berlin, которое дополнительно взимало 15-процентный комиссионный сбор. Такая схема вызвала критику из-за конфликта интересов и отсутствия прозрачности. "Высокие расходы на охрану - одна из главных причин, почему Тегель стал необычно дорогим центром для беженцев. В 2023 году услуги охраны, включая комиссию в 15% для Messe Berlin, обходились почти в 250 тысяч евро в день. Однако ни Messe, ни ведомство по делам беженцев (LAF) не уделяли этому должного внимания", - пишет издание. Также выяснилось, что контракт с охранной фирмой должен был быть пересмотрен и выставлен на конкурс еще несколько лет назад, но этого не произошло, что нарушает правила государственных закупок. Только в конце 2023 года, после ряда инцидентов, включая массовую драку и проверку со стороны полиции и контролирующих органов, был объявлен новый тендер, однако прежняя компания сохранила контракт. Проверяющие обнаружили, что около половины охранников работали без необходимых проверок и разрешений, а всего зафиксировано около 200 нарушений в области безопасности и организации труда. Несмотря на это, контроль за расходами и качеством услуг оставался слабым. Берлинские власти объясняют передачу контроля над счетами государственному предприятию Messe Berlin тем, что оно подчиняется бюджетным правилам. Однако аудиторы считают такую практику рискованной, поскольку предприятие получает прибыль от тех же услуг, которые проверяет. Отмечается, что расходы на охрану 4и управление центром продолжают расти: по расчетам издания, в 2024 году они могут составить 134 миллиона евро, что почти в полтора раза больше, чем в 2023-м.

