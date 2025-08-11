Рейтинг@Mail.ru
Зоозащитники потребовали прекратить разведение амурских тигров в Лейпциге - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 11.08.2025 (обновлено: 14:27 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/germaniya-2034587105.html
Зоозащитники потребовали прекратить разведение амурских тигров в Лейпциге
Зоозащитники потребовали прекратить разведение амурских тигров в Лейпциге - РИА Новости, 11.08.2025
Зоозащитники потребовали прекратить разведение амурских тигров в Лейпциге
Зоозащитники из организации PETA обратились в суд с уголовной жалобой на действия руководства зоопарка немецкого города Лейпциг, усыпившего трех амурских... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:25:00+03:00
2025-08-11T14:27:00+03:00
лейпциг
россия
нюрнберг
peta
bild
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/36/1448743601_0:25:2000:1150_1920x0_80_0_0_3c52b1edb81162a03515e76e5eaa2bef.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Зоозащитники из организации PETA обратились в суд с уголовной жалобой на действия руководства зоопарка немецкого города Лейпциг, усыпившего трех амурских тигрят, и призвали отказаться от программ по искусственному разведению этого вида, сообщает издание Bild. Решение об усыплении тигрят было принято руководством зоопарка в минувшую субботу из-за полного отказа их матери Юшки выкармливать собственное потомство. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия стремлением избавить детенышей от "страданий от голода". "Мы требуем немедленно прекратить бессмысленные программы разведения, ведь амурским тиграм нечего делать в Лейпциге", - заявил руководитель PETA Петер Хеффкен. По мнению зоозащитников, проблема возникла из-за того, что тигров начали разводить в неволе, в то время как в дикой природе тигрицы редко отказываются от выкармливания своих детенышей. По этой причине в PETA предлагают прекратить программы по разведению и содержанию тигров в зоопарках, так как таких животных впоследствии невозможно выпускать в живую природу. Зоопарк, однако, не намерен в дальнейшем отказываться от искусственного разведения амурских тигров, несмотря на призывы зоозащитников. "В перспективе тигрица Юшка сможет внести свой вклад в сохранение вида, естественным образом выращивая потомство", - заявил директор зоопарка в Лейпциге Йорг Юнхольд. По его словам, сотрудники не могли сами начать выкармливать детенышей тигрицы, потому что нужно было избежать их привыкания к человеку. Амурская тигрица Юшка впервые стала матерью, родив на прошлой неделе в среду трех котят. В первые часы она образцово заботилась о потомстве, однако потеряла интерес к тигрятам после того, как они потянулись за молоком, говорится в сообщении на сайте зоопарка. На протяжении почти двух дней тигрица не обращала внимания на выводок, из-за чего тигрята сильно ослабли. В субботу руководство зоопарка решило усыпить тигрят. Директор зоопарка Юнхольд тогда пояснил, что отказ тигрицы от выкармливания вызывает печальные эмоции у людей, но в животном мире выступает частью поведенческого репертуара неопытных матерей. "Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня пришлось усыпить потомство", - приводятся в пресс-релизе слова директора зоопарка Йорга Юнхольда. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Это единственный подвид тигра, способный жить в снегу и при сильных отрицательных температурах. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Согласно данным Минприроды РФ, это около 95% мировой популяции амурских тигров. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили и скормили их трупы львам. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц: члены движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк, но опоздали. В прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка. Новостной портал радиокомпании Bayerischer Rundfunk (BR24) сообщал, что директору и сотрудникам зоопарка начали поступать угрозы расправой.
https://ria.ru/20250807/makhonin-2033945730.html
https://ria.ru/20250729/tigr-2032054603.html
лейпциг
россия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/36/1448743601_218:0:1783:1174_1920x0_80_0_0_fdd54d7a2bf1cafb28703575c84f2a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лейпциг, россия, нюрнберг, peta , bild, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире
Лейпциг, Россия, Нюрнберг, PETA , Bild, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), В мире
Зоозащитники потребовали прекратить разведение амурских тигров в Лейпциге

Зоозащитники подали в суд на лейпцигский зоопарк из-за усыпления амурских тигрят

© AP Photo / MTI/Boglarka BodnarАмурские тигрята
Амурские тигрята - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / MTI/Boglarka Bodnar
Амурские тигрята. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Зоозащитники из организации PETA обратились в суд с уголовной жалобой на действия руководства зоопарка немецкого города Лейпциг, усыпившего трех амурских тигрят, и призвали отказаться от программ по искусственному разведению этого вида, сообщает издание Bild.
Решение об усыплении тигрят было принято руководством зоопарка в минувшую субботу из-за полного отказа их матери Юшки выкармливать собственное потомство. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия стремлением избавить детенышей от "страданий от голода".
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Махонин: 80% животных в новом зоопарке в Перми занесены в Красные книги
7 августа, 15:02
"Мы требуем немедленно прекратить бессмысленные программы разведения, ведь амурским тиграм нечего делать в Лейпциге", - заявил руководитель PETA Петер Хеффкен.
По мнению зоозащитников, проблема возникла из-за того, что тигров начали разводить в неволе, в то время как в дикой природе тигрицы редко отказываются от выкармливания своих детенышей. По этой причине в PETA предлагают прекратить программы по разведению и содержанию тигров в зоопарках, так как таких животных впоследствии невозможно выпускать в живую природу.
Зоопарк, однако, не намерен в дальнейшем отказываться от искусственного разведения амурских тигров, несмотря на призывы зоозащитников.
"В перспективе тигрица Юшка сможет внести свой вклад в сохранение вида, естественным образом выращивая потомство", - заявил директор зоопарка в Лейпциге Йорг Юнхольд.
По его словам, сотрудники не могли сами начать выкармливать детенышей тигрицы, потому что нужно было избежать их привыкания к человеку.
Амурская тигрица Юшка впервые стала матерью, родив на прошлой неделе в среду трех котят. В первые часы она образцово заботилась о потомстве, однако потеряла интерес к тигрятам после того, как они потянулись за молоком, говорится в сообщении на сайте зоопарка. На протяжении почти двух дней тигрица не обращала внимания на выводок, из-за чего тигрята сильно ослабли. В субботу руководство зоопарка решило усыпить тигрят. Директор зоопарка Юнхольд тогда пояснил, что отказ тигрицы от выкармливания вызывает печальные эмоции у людей, но в животном мире выступает частью поведенческого репертуара неопытных матерей. "Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня пришлось усыпить потомство", - приводятся в пресс-релизе слова директора зоопарка Йорга Юнхольда.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Это единственный подвид тигра, способный жить в снегу и при сильных отрицательных температурах. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Согласно данным Минприроды РФ, это около 95% мировой популяции амурских тигров.
В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили и скормили их трупы львам. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц: члены движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк, но опоздали. В прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка. Новостной портал радиокомпании Bayerischer Rundfunk (BR24) сообщал, что директору и сотрудникам зоопарка начали поступать угрозы расправой.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра
29 июля, 04:01
 
ЛейпцигРоссияНюрнбергPETABildМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала