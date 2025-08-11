https://ria.ru/20250811/germaniya-2034587105.html

Зоозащитники потребовали прекратить разведение амурских тигров в Лейпциге

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Зоозащитники из организации PETA обратились в суд с уголовной жалобой на действия руководства зоопарка немецкого города Лейпциг, усыпившего трех амурских тигрят, и призвали отказаться от программ по искусственному разведению этого вида, сообщает издание Bild. Решение об усыплении тигрят было принято руководством зоопарка в минувшую субботу из-за полного отказа их матери Юшки выкармливать собственное потомство. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия стремлением избавить детенышей от "страданий от голода". "Мы требуем немедленно прекратить бессмысленные программы разведения, ведь амурским тиграм нечего делать в Лейпциге", - заявил руководитель PETA Петер Хеффкен. По мнению зоозащитников, проблема возникла из-за того, что тигров начали разводить в неволе, в то время как в дикой природе тигрицы редко отказываются от выкармливания своих детенышей. По этой причине в PETA предлагают прекратить программы по разведению и содержанию тигров в зоопарках, так как таких животных впоследствии невозможно выпускать в живую природу. Зоопарк, однако, не намерен в дальнейшем отказываться от искусственного разведения амурских тигров, несмотря на призывы зоозащитников. "В перспективе тигрица Юшка сможет внести свой вклад в сохранение вида, естественным образом выращивая потомство", - заявил директор зоопарка в Лейпциге Йорг Юнхольд. По его словам, сотрудники не могли сами начать выкармливать детенышей тигрицы, потому что нужно было избежать их привыкания к человеку. Амурская тигрица Юшка впервые стала матерью, родив на прошлой неделе в среду трех котят. В первые часы она образцово заботилась о потомстве, однако потеряла интерес к тигрятам после того, как они потянулись за молоком, говорится в сообщении на сайте зоопарка. На протяжении почти двух дней тигрица не обращала внимания на выводок, из-за чего тигрята сильно ослабли. В субботу руководство зоопарка решило усыпить тигрят. Директор зоопарка Юнхольд тогда пояснил, что отказ тигрицы от выкармливания вызывает печальные эмоции у людей, но в животном мире выступает частью поведенческого репертуара неопытных матерей. "Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня пришлось усыпить потомство", - приводятся в пресс-релизе слова директора зоопарка Йорга Юнхольда. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Это единственный подвид тигра, способный жить в снегу и при сильных отрицательных температурах. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Согласно данным Минприроды РФ, это около 95% мировой популяции амурских тигров. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили и скормили их трупы львам. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц: члены движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк, но опоздали. В прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка. Новостной портал радиокомпании Bayerischer Rundfunk (BR24) сообщал, что директору и сотрудникам зоопарка начали поступать угрозы расправой.

