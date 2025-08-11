https://ria.ru/20250811/germaniya-2034502196.html
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева - РИА Новости, 11.08.2025
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
Европейские политики будут действовать совместно с киевским режимом, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T06:49:00+03:00
2025-08-11T06:49:00+03:00
2025-08-11T06:49:00+03:00
в мире
германия
украина
европа
дональд трамп
юрий ушаков
евросоюз
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Европейские политики будут действовать совместно с киевским режимом, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении украинского конфликта, пишет немецкая газета Die Zeit."И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец", — говорится в материале.Как пишет издание, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам, остается открытым. По словам автора, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Украины и ее союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250811/germaniya-2034487905.html
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034485631.html
германия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, европа, дональд трамп, юрий ушаков, евросоюз, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Германия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа — 2025
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
Zeit: Украина и Европа будут противостоять миротворческим планам Трампа