"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева - РИА Новости, 11.08.2025
06:49 11.08.2025
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Европейские политики будут действовать совместно с киевским режимом, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении украинского конфликта, пишет немецкая газета Die Zeit."И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец", — говорится в материале.Как пишет издание, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам, остается открытым. По словам автора, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Украины и ее союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Европейские политики будут действовать совместно с киевским режимом, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении украинского конфликта, пишет немецкая газета Die Zeit.
Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец", — говорится в материале.
Как пишет издание, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам, остается открытым. По словам автора, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Украины и ее союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
