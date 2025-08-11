https://ria.ru/20250811/gelendzhik-2034573721.html
Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2025
Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме с 11 августа, сегодня ожидаются прибытие и обратный вылет семи рейсов, сообщила пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 11.08.2025
КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме с 11 августа, сегодня ожидаются прибытие и обратный вылет семи рейсов, сообщила пресс-служба авиагавани."Одиннадцатого августа 2025 года аэропорт Геленджик возобновил работу в штатном режиме… Сегодня ожидается прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Red Wings", - говорится в сообщении.Уточняется, что для нормализации расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме работают операционные службы аэропорта.
Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме
