https://ria.ru/20250811/gelendzhik-2034573721.html

Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2025

Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме с 11 августа, сегодня ожидаются прибытие и обратный вылет семи рейсов, сообщила пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:28:00+03:00

2025-08-11T13:28:00+03:00

2025-08-11T13:29:00+03:00

происшествия

геленджик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg

КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме с 11 августа, сегодня ожидаются прибытие и обратный вылет семи рейсов, сообщила пресс-служба авиагавани."Одиннадцатого августа 2025 года аэропорт Геленджик возобновил работу в штатном режиме… Сегодня ожидается прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Red Wings", - говорится в сообщении.Уточняется, что для нормализации расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме работают операционные службы аэропорта.

https://ria.ru/20250811/aeroport-2034560138.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, геленджик