СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек
02:14 11.08.2025
СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек
СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек
в мире
израиль
хамас
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В общей сложности семь человек погибли при ударе по шатру у больницы в городе Газа, в результате которого были убиты четыре сотрудника катарского телеканала "Аль-Джазира", сообщает газета Independent со ссылкой на директора больницы Аль-Шифа Мухаммада Абу Салмия. "В общей сложности семь человек погибли при ударе по шатру, где они укрывались на территории медицинского комплекса Аль-Шифа", - пишет издание. Ранее в понедельник катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля ранее отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС
израиль
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек

Independent: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В общей сложности семь человек погибли при ударе по шатру у больницы в городе Газа, в результате которого были убиты четыре сотрудника катарского телеканала "Аль-Джазира", сообщает газета Independent со ссылкой на директора больницы Аль-Шифа Мухаммада Абу Салмия.
"В общей сложности семь человек погибли при ударе по шатру, где они укрывались на территории медицинского комплекса Аль-Шифа", - пишет издание.
Ранее в понедельник катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля ранее отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС
