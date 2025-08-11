https://ria.ru/20250811/gaza-2034490276.html

СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек

СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек - РИА Новости, 11.08.2025

СМИ: при ударе по шатру у больницы в Газе погибли семь человек

11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В общей сложности семь человек погибли при ударе по шатру у больницы в городе Газа, в результате которого были убиты четыре сотрудника катарского телеканала "Аль-Джазира", сообщает газета Independent со ссылкой на директора больницы Аль-Шифа Мухаммада Абу Салмия. "В общей сложности семь человек погибли при ударе по шатру, где они укрывались на территории медицинского комплекса Аль-Шифа", - пишет издание. Ранее в понедельник катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля ранее отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС

