Украинские спецслужбы используют пенсионеров для терактов, заявили в ФСБ

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщила ФСБ России. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - говорится в сообщении.В ФСБ пояснили, чем вызваны такие изменения в тактике украинских спецслужб."Большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис. Отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России", - сказал оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.

