Рейтинг@Mail.ru
Украинские спецслужбы используют пенсионеров для терактов, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 11.08.2025 (обновлено: 09:09 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/fsb-2034505323.html
Украинские спецслужбы используют пенсионеров для терактов, заявили в ФСБ
Украинские спецслужбы используют пенсионеров для терактов, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.08.2025
Украинские спецслужбы используют пенсионеров для терактов, заявили в ФСБ
Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:46:00+03:00
2025-08-11T09:09:00+03:00
в мире
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920534774_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_81660b084ef7620d89822f5f1a8baf1c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщила ФСБ России. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - говорится в сообщении.В ФСБ пояснили, чем вызваны такие изменения в тактике украинских спецслужб."Большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис. Отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России", - сказал оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
https://ria.ru/20250808/islamisty-2034087442.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920534774_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_31c0735fdf256c4aa5ca4b77f4becbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинские спецслужбы используют пенсионеров для терактов, заявили в ФСБ

ФСБ: украинские спецслужбы используют пенсионеров для совершения терактов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщила ФСБ России.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - говорится в сообщении.
В ФСБ пояснили, чем вызваны такие изменения в тактике украинских спецслужб.
"Большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис. Отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России", - сказал оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов
8 августа, 10:18
 
В миреУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала