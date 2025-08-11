Юристы Макрона собирали данные о журналистке Оуэнс, пишет FT
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Частные детективы по заказу юристов президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит собирали сведения из биографии американской журналистки Кэндис Оуэнс, на которую ранее президентская чета подала в суд, пишет в понедельник издание Financial Times.
"Адвокаты Эммануэля и Брижит Макрон наняли сыщиков для сбора информации о ведущей подкаста из США Кэндис Оуэнс, готовясь подать на нее в суд", - сказано в статье.
Отмечается, что расследование было проведено американской фирмой Nardello & Co до обращения в судебную инстанцию в июле.
Как пишет газета со ссылкой на адвоката супругов Тома Клэра, этот шаг отчасти обоснован желанием понять, чем вызван интерес к ним со стороны американской журналистки.
Расследование, в частности, показало, что после выхода материалов Оуэнс о Брижит Макрон об этом писали в российских СМИ. При этом детективы не смогли найти доказательств того, что у журналистки были встречи медийными личностями или официальными лицами из России.
В июле газета Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что супруга Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Об этом рассказывается в восьмисерийном выпуске на ее канале в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в прошлом году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать в суде.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями.