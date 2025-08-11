Рейтинг@Mail.ru
Хабаровские фермеры реализовали 55 тонн продукции на ярмарке выходного дня
13:12 11.08.2025
Хабаровские фермеры реализовали 55 тонн продукции на ярмарке выходного дня
Хабаровские фермеры реализовали 55 тонн продукции на ярмарке выходного дня
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фермеры из Хабаровского края реализовали 55 тонн продукции на 15,2 миллиона рублей в рамках региональной ярмарки выходного дня с начала сезона, сообщает пресс-служба регправительства. Краевая ярмарка призвана популяризировать продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, для них предусмотрено свыше 70 мест. Торговать приезжают из Хабаровского, Вяземского, Бикинского районов, а также района имени Лазо. "Еженедельно с мая по октябрь по субботам и воскресеньям наши сельхозпроизводители реализуют продукцию. В основном это овощи, картофель, ягода, мясная, молочная, рыбная продукция, мед. В дни торговли на территории находится переносная ветеринарная лаборатория, все продуты проходят контроль", – сказал заведующий сектором развития логистики и хранения продовольствия краевого Минсельхоза Вадим Терехов, его слова приводит пресс-служба. Одним из участников ярмарки является фермер Светлана Скорик из Хабаровского района. Сельским хозяйством она занимается уже 11 лет. Выращивает картофель, различные сезонные овощи – томаты, огурцы, перцы, баклажаны, капусту, морковь, свеклу, а также бахчевые – кабачки, арбузы, дыни и тыквы. По ее словам, благодаря ярмарке продукция местных фермеров становится популярнее. С сентября прошлого года по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина ярмарка выходного дня проводится на площадке у Краевого цирка.
хабаровский край
Хабаровские фермеры реализовали 55 тонн продукции на ярмарке выходного дня

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фермеры из Хабаровского края реализовали 55 тонн продукции на 15,2 миллиона рублей в рамках региональной ярмарки выходного дня с начала сезона, сообщает пресс-служба регправительства.
Краевая ярмарка призвана популяризировать продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, для них предусмотрено свыше 70 мест. Торговать приезжают из Хабаровского, Вяземского, Бикинского районов, а также района имени Лазо.
"Еженедельно с мая по октябрь по субботам и воскресеньям наши сельхозпроизводители реализуют продукцию. В основном это овощи, картофель, ягода, мясная, молочная, рыбная продукция, мед. В дни торговли на территории находится переносная ветеринарная лаборатория, все продуты проходят контроль", – сказал заведующий сектором развития логистики и хранения продовольствия краевого Минсельхоза Вадим Терехов, его слова приводит пресс-служба.
Одним из участников ярмарки является фермер Светлана Скорик из Хабаровского района. Сельским хозяйством она занимается уже 11 лет. Выращивает картофель, различные сезонные овощи – томаты, огурцы, перцы, баклажаны, капусту, морковь, свеклу, а также бахчевые – кабачки, арбузы, дыни и тыквы. По ее словам, благодаря ярмарке продукция местных фермеров становится популярнее.
С сентября прошлого года по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина ярмарка выходного дня проводится на площадке у Краевого цирка.
