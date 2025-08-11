https://ria.ru/20250811/estrada-2034563674.html

"Взлетел слишком высоко": правда о крушении империи Сергея Челобанова

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Когда курица взлетает выше орла — жди падения". История Сергея Челобанова — это путь от студий звукозаписи до VIP-кабинетов "Олимпийского", от громких романов с примадонной до финансовых провалов и судебных исков. Почему его песни так не стали культовыми?Бунтарь, наркоман, музыкант – как сложилась судьба "неудобного" гения?31 августа 1962 года в семье Челобановых родился старший сын – Сергей. Родители, люди строгих правил, верили, что он вырастет достойным человеком и станет их опорой. Но мальчик с детства бросал вызов судьбе: дрался, задирал сверстников, игнорировал замечания учителей. "Он был неуправляемым, – вспоминали родные. – Казалось, в нем живет дух противоречия". В попытке направить его энергию в мирное русло отец отвел сына в секцию бокса. И не ошибся – спорт закалил характер. "Удары на ринге научили меня терпеть, но не сдаваться", – признавался позже сам Челобанов.К удивлению многих, боксерский характер не помешал ему полюбить музыку. Мать-педагог, мечтавшая о творческом будущем для сына, с гордостью наблюдала, как он осваивает ноты. Но судьба готовила ему испытания куда серьезнее школьных конфликтов.По дурости, по тупой безголовости: 16 лет в плену у наркотиков1986 год стал для Челобанова роковым – он попал в сети зависимости. "Это было не осознанное решение, а глупость, – откровенничал он позже. – Один раз попробовал… и потерял 16 лет". В статусе наркомана он пробыл до 2002 года, переживая моменты отчаяния и редкие проблески надежды. Казалось, выбраться уже невозможно. Но выход, пусть и парадоксальный, нашелся. "Я выбил ширево мощным алкоголизмом, – шокировал он откровением. – Один кайф другим".Но даже в самые темные времена музыка оставалась его якорем. "Я играл даже за решеткой, – вспоминал он. – Струны гитары напоминали, что во мне еще есть что-то человеческое". После освобождения судьба свела его с Аркадием Укупником. Тот, разглядев в бывшем заключенном талант, представил его Алле Пугачевой."Алла Борисовна попросила о личной встрече, – рассказывал Челобанов. – Я не верил, что она захочет со мной говорить". Но Пугачева, известная своей способностью чувствовать людей, увидела в нем не только бунтаря, но и творца. Так начался новый виток его истории – уже на большой сцене.Судьбоносное вмешательствоСудьбоносная встреча, перевернувшая жизнь никому не известного певца, произошла глубокой ночью. Телефонный звонок разбудил композитора Аркадия Укупника — на другом конце провода взволнованный голос самой Аллы Пугачевой требовал: "Кто поет? Хочу видеть! Сейчас же!"Сонный Укупник поспешил к 29-летнему Сергею Челобанову, который в то время едва сводил концы с концами. Разбуженный посреди ночи, певец наспех натянул первую попавшуюся обувь — потрепанные ботинки на разном каблуке."Хоть и выглядят как гады, но других нет", — пробормотал он, направляясь на встречу, которая изменит его судьбу. Когда дверь открыла сама Примадонна советской эстрады, ее взгляд сразу же упал на нелепую обувь гостя. "Боже, какие у вас сапоги!" — воскликнула Алла Борисовна. Челобанов, не растерявшись, парировал: "Это не сапоги, а гады". Его дерзкая шутка вызвала искренний смех у королевы эстрады — так начался один из самых ярких романов в истории российского шоу-бизнеса.Первая встреча затянулась до утра. Пугачева усадила гостей за стол, предложив коньяк. Когда Укупник удалился, они остались вдвоем. Сергей сел за рояль и запел свои песни. Алла, зачарованная его хрипловатым голосом и необычной манерой исполнения, неожиданно пустилась в танцевальную импровизацию прямо посреди гостиной. Утро застало Челобанова на диване в ее апартаментах — в одном носке, с остатками губной помады на лице, среди хрустальных бокалов и нотных листов."Проснулся и не сразу понял — сон это или явь", — вспоминал он позже.Пугачева, на 12 лет старше своего нового избранника, никогда не считала возраст препятствием для чувств. Ее предыдущий роман с Владимиром Кузьминым уже доказал: Примадонна способна влюбляться в молодых, дерзких талантов. И теперь ее выбор пал на этого высокого блондина с вызывающим взглядом и грубоватым обаянием."Между нами пробежала искра с первой минуты", — признавалась позже сама Алла. Их роман развивался стремительно. Вскоре Челобанов, еще вчера неизвестный провинциальный певец, уже блистал на легендарных "Рождественских встречах" наравне с мэтрами эстрады. Пугачева лично настояла на его участии в шоу 1990 года. За кулисами произошел символичный жест — Алла вручила своему протеже новую пару дорогих ботинок, заменив тех самых "гадов". Это было больше, чем подарок — это был билет в новую жизнь.На сцене появился новый секс-символ эстрады — высокий, брутальный, с вызывающей челкой и обаятельной ухмылкой. В отличие от слащавых "мальчиков" поп-сцены, Челобанов выглядел настоящим мужчиной — грубоватым, харизматичным, немного опасным. Публика, уставшая от однообразных улыбок и прилизанных образов, влюбилась в него мгновенно. Его хиты "О Боже", "Танго", "Не обещай" звучали из каждого радиоприемника, а фото с лохматой челкой украшали обложки журналов.Но этот сказочный взлет оказался недолгим. Получив все — славу, деньги, покровительство Примадонны, — Челобанов не смог удержаться на вершине. Скандалы, проблемы с наркотиками, финансовые махинации — его имя все чаще мелькало в криминальных хрониках, а не в афишах концертов. Когда-то он вошел в ее жизнь в старых ботинках, а уходил, потеряв все — славу, любовь, репутацию.Взлет и падение "Он был ее последним большим увлечением перед эпохой Киркорова" — так говорят в музыкальных кругах о романе Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова. История, начавшаяся как сказка, превратилась в драму, полную страсти, предательств и горьких разочарований.Первые месяцы их отношений были похожи на вихрь. "Алла буквально вдохнула в меня жизнь" — признавался певец. Пугачева, всегда умевшая разглядеть талант, создала из провинциального музыканта звезду первой величины. Но очень скоро начались проблемы. "Сергей позволял себе то, что не прощалось никому", — рассказывал администратор шоу-программ. "Он мог не явиться на репетицию, сорвать запись, прийти на выступление в нетрезвом виде". Особенно запомнился случай, когда Челобанов в приступе ярости швырнул вазу в стену рядом с Пугачевой. "После этого Алла Борисовна долго не могла прийти в себя" — вспоминал очевидец.Пресса быстро учуяла скандал. "Юный любовник примадонны вышел из-под контроля" — кричали заголовки. Пугачева, по слухам, лично скупала тиражи провинциальных газет, пытаясь остановить поток сплетен. "Она действительно его любила, но терпение даже у Аллы Борисовны не безгранично", — отмечали коллеги.Разрыв стал для Челобанова ударом. "Я узнал о ее решении жениться на Киркорове из газет", — с горечью рассказывал он. Попытки вернуться к жене Людмиле провалились — слишком много воды утекло. "Я разрушил все, к чему прикасался", — признавался певец в одном из интервью.Его дальнейшая судьба — череда падений и редких взлетов. Брак с бэк-вокалисткой Евгенией Долговой, рождение сына в 56 лет, постоянные проблемы с алкоголем. "Я пытался бороться, но демоны прошлого оказались сильнее", — говорил Челобанов.Сегодня 62-летний музыкант живет вдали от шумной Москвы. "Иногда мне кажется, что все это было сном" — размышляет он. "Алла подарила мне крылья, но я не сумел их удержать". Его история остается предостережением для всех, кто мечтает о быстрой славе.

