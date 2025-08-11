Рейтинг@Mail.ru
Пара из Владимирской области поженилась на Эльбрусе
12:44 11.08.2025
Пара из Владимирской области поженилась на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Торжественная церемония заключения брака прошла на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе для молодоженов из Владимирской области, сообщила администрация курорта "Эльбрус". "На горе Эльбрус официально зарегистрировали свои отношения Кристина и Антон! Погода на горе была не из лучших - ливень, ветер, гроза и снегопад. Но ребята прошли погодные испытания с улыбкой", - говорится в сообщении. Церемонию, во время которой молодожены обменялись обручальными кольцами, на высоте 5080 метров провела начальник отдела ЗАГС Эльбрусского района Любовь Ахматова. "Кристина и Антон из Коврова Владимирской области впервые побывали на Эльбрусе в 2020 году, тогда величие горы покорило их и оставило неизгладимые впечатления. Поэтому в 2025 году предложение руки и сердца Кристине Антон сделал именно на Эльбрусе, на высоте 5100 метров", - отметили на курорте.
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Торжественная церемония заключения брака прошла на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе для молодоженов из Владимирской области, сообщила администрация курорта "Эльбрус".
"На горе Эльбрус официально зарегистрировали свои отношения Кристина и Антон! Погода на горе была не из лучших - ливень, ветер, гроза и снегопад. Но ребята прошли погодные испытания с улыбкой", - говорится в сообщении.
Церемонию, во время которой молодожены обменялись обручальными кольцами, на высоте 5080 метров провела начальник отдела ЗАГС Эльбрусского района Любовь Ахматова.
"Кристина и Антон из Коврова Владимирской области впервые побывали на Эльбрусе в 2020 году, тогда величие горы покорило их и оставило неизгладимые впечатления. Поэтому в 2025 году предложение руки и сердца Кристине Антон сделал именно на Эльбрусе, на высоте 5100 метров", - отметили на курорте.
