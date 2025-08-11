https://ria.ru/20250811/elbrus-2034562258.html

Пара из Владимирской области поженилась на Эльбрусе

Пара из Владимирской области поженилась на Эльбрусе - РИА Новости, 11.08.2025

Пара из Владимирской области поженилась на Эльбрусе

Торжественная церемония заключения брака прошла на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе для молодоженов из Владимирской области, сообщила администрация... РИА Новости, 11.08.2025

НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Торжественная церемония заключения брака прошла на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе для молодоженов из Владимирской области, сообщила администрация курорта "Эльбрус". "На горе Эльбрус официально зарегистрировали свои отношения Кристина и Антон! Погода на горе была не из лучших - ливень, ветер, гроза и снегопад. Но ребята прошли погодные испытания с улыбкой", - говорится в сообщении. Церемонию, во время которой молодожены обменялись обручальными кольцами, на высоте 5080 метров провела начальник отдела ЗАГС Эльбрусского района Любовь Ахматова. "Кристина и Антон из Коврова Владимирской области впервые побывали на Эльбрусе в 2020 году, тогда величие горы покорило их и оставило неизгладимые впечатления. Поэтому в 2025 году предложение руки и сердца Кристине Антон сделал именно на Эльбрусе, на высоте 5100 метров", - отметили на курорте.

