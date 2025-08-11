https://ria.ru/20250811/efimov-2034488199.html
Ефимов: утверждены проекты для возведения 8 тысяч "квадратов" недвижимости
Ефимов: утверждены проекты для возведения 8 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 11.08.2025
Ефимов: утверждены проекты для возведения 8 тысяч "квадратов" недвижимости
В Москве с начала года утвердили десять проектов планировок территории (ППТ) для возведения свыше 8 тысяч квадратных метров недвижимости, включая... РИА Новости, 11.08.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве с начала года утвердили десять проектов планировок территории (ППТ) для возведения свыше 8 тысяч квадратных метров недвижимости, включая образовательные объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Благодаря этому на территории площадью более 1,2 тысячи гектаров появится свыше 8 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 3,9 тысячи приходится на нежилые объекты. В частности, за семь месяцев в столице утвердили возведение 18 образовательных учреждений на 19 тысяч мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, развитие ожидает территорию грузового двора Москва-Товарная-Смоленская у Белорусского вокзала. Там будет жилье с образовательными и административными объектами.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на 2025–2028 года намечено возведение около 200 детских садов, школ, поликлиник, спортивных и прочих соцобъектов.
москва
