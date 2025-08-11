https://ria.ru/20250811/efimov-2034488199.html

Ефимов: утверждены проекты для возведения 8 тысяч "квадратов" недвижимости

Ефимов: утверждены проекты для возведения 8 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 11.08.2025

Ефимов: утверждены проекты для возведения 8 тысяч "квадратов" недвижимости

В Москве с начала года утвердили десять проектов планировок территории (ППТ) для возведения свыше 8 тысяч квадратных метров недвижимости, включая... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:08:00+03:00

2025-08-11T11:08:00+03:00

2025-08-11T11:08:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве с начала года утвердили десять проектов планировок территории (ППТ) для возведения свыше 8 тысяч квадратных метров недвижимости, включая образовательные объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Благодаря этому на территории площадью более 1,2 тысячи гектаров появится свыше 8 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 3,9 тысячи приходится на нежилые объекты. В частности, за семь месяцев в столице утвердили возведение 18 образовательных учреждений на 19 тысяч мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, развитие ожидает территорию грузового двора Москва-Товарная-Смоленская у Белорусского вокзала. Там будет жилье с образовательными и административными объектами.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на 2025–2028 года намечено возведение около 200 детских садов, школ, поликлиник, спортивных и прочих соцобъектов.

https://ria.ru/20250810/efimov-2034224422.html

https://ria.ru/20250809/efimov-2034216432.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы