https://ria.ru/20250811/dtp-2034526814.html

В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали

В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 11.08.2025

В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали

Четыре человека пострадали и еще один погиб в ДТП с двумя иномарками на трассе в Приморье, за рулем которых были пьяные водители, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:21:00+03:00

2025-08-11T10:21:00+03:00

2025-08-11T10:46:00+03:00

происшествия

лесозаводск

владивосток

хабаровск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034530181_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_8b0cd461215dd36bb9985cb68e3ebc66.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали и еще один погиб в ДТП с двумя иномарками на трассе в Приморье, за рулем которых были пьяные водители, сообщает краевое УМВД РФ. По данным полиции, ДТП произошло на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток в Лесозаводске. "По предварительной информации, водитель Nissan Juke, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Prius, он совершил с ним столкновение", - говорится в сообщении. После удара Nissan Juke съехал в правый кювет и опрокинулся, Toyota Prius - в левый кювет и также опрокинулся. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водители машин были в состоянии алкогольного опьянения и не были пристёгнуты ремнями безопасности. "В результате ДТП водитель Nissan Juke, а также водитель Toyota Prius и находившиеся в его салоне двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пассажир Nissan Juke получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой медицинской помощи", - отмечает полиция.

https://ria.ru/20250811/vladivostok-2034501792.html

https://ria.ru/20250808/dtp-2034074527.html

лесозаводск

владивосток

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лесозаводск, владивосток, хабаровск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla