Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 11.08.2025 (обновлено: 10:46 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/dtp-2034526814.html
В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали
В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 11.08.2025
В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали
Четыре человека пострадали и еще один погиб в ДТП с двумя иномарками на трассе в Приморье, за рулем которых были пьяные водители, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:21:00+03:00
2025-08-11T10:46:00+03:00
происшествия
лесозаводск
владивосток
хабаровск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034530181_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_8b0cd461215dd36bb9985cb68e3ebc66.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали и еще один погиб в ДТП с двумя иномарками на трассе в Приморье, за рулем которых были пьяные водители, сообщает краевое УМВД РФ. По данным полиции, ДТП произошло на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток в Лесозаводске. "По предварительной информации, водитель Nissan Juke, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Prius, он совершил с ним столкновение", - говорится в сообщении. После удара Nissan Juke съехал в правый кювет и опрокинулся, Toyota Prius - в левый кювет и также опрокинулся. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водители машин были в состоянии алкогольного опьянения и не были пристёгнуты ремнями безопасности. "В результате ДТП водитель Nissan Juke, а также водитель Toyota Prius и находившиеся в его салоне двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пассажир Nissan Juke получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой медицинской помощи", - отмечает полиция.
https://ria.ru/20250811/vladivostok-2034501792.html
https://ria.ru/20250808/dtp-2034074527.html
лесозаводск
владивосток
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034530181_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a968bed1237e436e1f0fd4fbf3340bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лесозаводск, владивосток, хабаровск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Лесозаводск, Владивосток, Хабаровск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали

В ДТП с пьяными водителями в Приморье погиб человек, четверо пострадали

© Фото : Полиция Приморья/TelegramДТП на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток
ДТП на автодороге А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
ДТП на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали и еще один погиб в ДТП с двумя иномарками на трассе в Приморье, за рулем которых были пьяные водители, сообщает краевое УМВД РФ.
По данным полиции, ДТП произошло на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток в Лесозаводске.
ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. 11 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека
Вчера, 06:38
"По предварительной информации, водитель Nissan Juke, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Prius, он совершил с ним столкновение", - говорится в сообщении.
После удара Nissan Juke съехал в правый кювет и опрокинулся, Toyota Prius - в левый кювет и также опрокинулся. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водители машин были в состоянии алкогольного опьянения и не были пристёгнуты ремнями безопасности.
"В результате ДТП водитель Nissan Juke, а также водитель Toyota Prius и находившиеся в его салоне двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пассажир Nissan Juke получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой медицинской помощи", - отмечает полиция.
Нетрезвый водитель без прав сбил мать с грудным ребенком в коляске в Енисейском районе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с младенцем
8 августа, 09:10
 
ПроисшествияЛесозаводскВладивостокХабаровскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала