Мирный договор между Ереваном и Баку заключают на трех языках - РИА Новости, 11.08.2025
16:25 11.08.2025 (обновлено: 17:56 11.08.2025)
Мирный договор между Ереваном и Баку заключают на трех языках
Мирный договор между Ереваном и Баку заключают на трех языках
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Приоритет в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном в случае разногласия отдается английскому языку, следует из проекта соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД.Отмечается, что мирное соглашение будет заключено на армянском, азербайджанском и английском языках."В случае разногласий в толковании положений любого из текстов преобладает английский текст", - говорится в проекте соглашения.Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Приоритет в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном в случае разногласия отдается английскому языку, следует из проекта соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД.
Отмечается, что мирное соглашение будет заключено на армянском, азербайджанском и английском языках.
"В случае разногласий в толковании положений любого из текстов преобладает английский текст", - говорится в проекте соглашения.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
