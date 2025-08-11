https://ria.ru/20250811/dogovor-2034618665.html

Мирный договор между Ереваном и Баку заключают на трех языках

Мирный договор между Ереваном и Баку заключают на трех языках - РИА Новости, 11.08.2025

Мирный договор между Ереваном и Баку заключают на трех языках

Приоритет в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном в случае разногласия отдается английскому языку, следует из проекта соглашения, текст... РИА Новости, 11.08.2025

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Приоритет в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном в случае разногласия отдается английскому языку, следует из проекта соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД.Отмечается, что мирное соглашение будет заключено на армянском, азербайджанском и английском языках."В случае разногласий в толковании положений любого из текстов преобладает английский текст", - говорится в проекте соглашения.Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

