https://ria.ru/20250811/dagestan-2034542155.html

В Дагестане начался сбор урожая для производства вина

В Дагестане начался сбор урожая для производства вина - РИА Новости, 11.08.2025

В Дагестане начался сбор урожая для производства вина

Сбор винограда для производства вина стартовал в самом южном регионе России – Дагестане, сообщил РИА Новости главный винодел "Дербент Вино" Шамиль Алиев. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:33:00+03:00

2025-08-11T11:33:00+03:00

2025-08-11T11:34:00+03:00

россия

республика дагестан

дербент

шамиль алиев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/17/1500511763_0:55:1500:899_1920x0_80_0_0_b76cea1639548eedb38954bfab14c827.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сбор винограда для производства вина стартовал в самом южном регионе России – Дагестане, сообщил РИА Новости главный винодел "Дербент Вино" Шамиль Алиев. "В Дагестане стартовал сбор винограда. Несмотря на вчерашнюю непогоду в регионе, в частности в Дербенте - сильный ливень и порывы ветра до 20 м/с, резкое понижение температуры, после многомесячной жары - виноградники не пострадали, а качество ягоды осталось на высоком уровне", - рассказал винодел. По его словам, начинают сбор, как правило с белых сортов, на винодельне первыми будут – бианка и августин. Это раннеспелые сорта, которые достигают уровня сладости и зрелости раньше остальных - из них получаются свежие, ароматные вина с ярким характером. В течение ближайших недель дагестанские виноградари приступят к сбору красных сортов. В планах винодельни - переработать весь урожай в оптимальные сроки, до октября этого года. "Мы полностью готовы к переработке и ожидаем хороший урожай. Непогода не повлияла на график работ и качество винограда. Все службы и производственные мощности работают в штатном режиме и готовы стартовать сезон", - отметил Алиев. "Дербент Вино" выпускает продукцию из винограда, выращенного в Дагестанской винодельческой зоне. Виноградники компании занимают площадь более 1500 гектаров, что позволяет использовать в производстве только собственный виноград и гарантировать контроль качества на всех этапах. В год компания производит 10 миллионов бутылок винодельческой продукции. Продуктовый портфель включает линейки игристых и тихих вин, которые представлены во всех регионах России.

https://ria.ru/20250730/vino-2032384160.html

https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

россия

республика дагестан

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика дагестан, дербент, шамиль алиев, общество