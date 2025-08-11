https://ria.ru/20250811/chp-2034684939.html

В Самарской области в ДТП погиб водитель легковушки

Два легковых автомобиля столкнулись в Красноярском районе Самарской области, в результате один из водителей погиб, шесть человек, включая четырех детей,... РИА Новости, 11.08.2025

САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Красноярском районе Самарской области, в результате один из водителей погиб, шесть человек, включая четырех детей, пострадали, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "По предварительным данным, 11 августа в 20.20 (19.20 мск) в Красноярском районе области на 372-м километре федеральной дороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к городу Самаре в районе населенного пункта Старый Буян произошло столкновение автомашин Suzuki и Lada Priora. В результате ДТП погибла водитель одного из легковых автомобилей, а также пострадали шесть пассажиров, в том числе четыре несовершеннолетних ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Уточняется, что детей доставили в медучреждение. Прокуратура Красноярского района проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

