Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник может потерять пост

БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Отказавшийся ехать в приграничье замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов, которому губернатор порекомендовал поискать возможность другого трудоустройства, не стал комментировать РИА Новости свои планы относительно работы. В конце июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщал о визите в поселок Уразово Валуйского округа, в том числе в физкультурно-оздоровительный комплекс "Русич", который сильно пострадал из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, замминистра спорта Андрей Дятлов отказался присутствовать на объекте, "потому что страшно". В ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник губернатор отметил, что каждый человек по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям, но, если он не способен справиться с текущими обстоятельствами, то эта должность не для него. Гладков порекомендовал Дятлову поискать возможность другого трудоустройства. "Хотел бы воздержаться от комментариев как госслужащий", - заявил РИА Новости Дятлов в ответ на вопрос, планирует ли он оставаться работать в своей должности или намерен уволиться.

