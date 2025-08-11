Рейтинг@Mail.ru
Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник может потерять пост - РИА Новости, 11.08.2025
23:18 11.08.2025
Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник может потерять пост
Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник может потерять пост
БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Отказавшийся ехать в приграничье замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов, которому губернатор порекомендовал поискать возможность другого трудоустройства, не стал комментировать РИА Новости свои планы относительно работы. В конце июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщал о визите в поселок Уразово Валуйского округа, в том числе в физкультурно-оздоровительный комплекс "Русич", который сильно пострадал из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, замминистра спорта Андрей Дятлов отказался присутствовать на объекте, "потому что страшно". В ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник губернатор отметил, что каждый человек по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям, но, если он не способен справиться с текущими обстоятельствами, то эта должность не для него. Гладков порекомендовал Дятлову поискать возможность другого трудоустройства. "Хотел бы воздержаться от комментариев как госслужащий", - заявил РИА Новости Дятлов в ответ на вопрос, планирует ли он оставаться работать в своей должности или намерен уволиться.
Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник может потерять пост

Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник отказался от комментариев

БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Отказавшийся ехать в приграничье замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов, которому губернатор порекомендовал поискать возможность другого трудоустройства, не стал комментировать РИА Новости свои планы относительно работы.
В конце июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщал о визите в поселок Уразово Валуйского округа, в том числе в физкультурно-оздоровительный комплекс "Русич", который сильно пострадал из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, замминистра спорта Андрей Дятлов отказался присутствовать на объекте, "потому что страшно". В ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник губернатор отметил, что каждый человек по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям, но, если он не способен справиться с текущими обстоятельствами, то эта должность не для него. Гладков порекомендовал Дятлову поискать возможность другого трудоустройства.
"Хотел бы воздержаться от комментариев как госслужащий", - заявил РИА Новости Дятлов в ответ на вопрос, планирует ли он оставаться работать в своей должности или намерен уволиться.
Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
