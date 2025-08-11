Рейтинг@Mail.ru
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД Чехии - РИА Новости, 11.08.2025
18:01 11.08.2025
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД Чехии
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД Чехии - РИА Новости, 11.08.2025
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД Чехии
Европа должна участвовать в диалоге о решении украинского кризиса, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в преддверии встречи лидеров РФ Владимира Путина и США... РИА Новости, 11.08.2025
ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Европа должна участвовать в диалоге о решении украинского кризиса, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в преддверии встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Находящийся с рабочим визитом на Украине Липавский по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию накануне встречи Путина и Трампа, которая должна состояться в пятницу на Аляске. "В данный момент большую часть военной помощи Украине оплачивает Европа. В связи с этим я думаю, что, естественным образом, она (Европа – ред.) получит свое место на переговорах. Возможно, не в таком формате (не в рамках переговоров Путина и Трампа - ред.), я не могу точно это оценить", - сказал Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК. В понедельник глава МИД Чехии, по его словам, в шестой раз за последние 3,5 года прибыл на Украину. В Зборове в западной части республики он возложил цветы к могилам чехословацких легионеров, погибших в этом районе во время Первой мировой войны. Липавский намерен также поддержать участие чешских компаний в будущем процессе восстановления Украины.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза . Архивное фото
ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Европа должна участвовать в диалоге о решении украинского кризиса, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в преддверии встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.
Находящийся с рабочим визитом на Украине Липавский по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию накануне встречи Путина и Трампа, которая должна состояться в пятницу на Аляске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Киеве набросились на Зеленского из-за переговоров Путина и Трампа
Вчера, 00:42
"В данный момент большую часть военной помощи Украине оплачивает Европа. В связи с этим я думаю, что, естественным образом, она (Европа – ред.) получит свое место на переговорах. Возможно, не в таком формате (не в рамках переговоров Путина и Трампа - ред.), я не могу точно это оценить", - сказал Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК.
В понедельник глава МИД Чехии, по его словам, в шестой раз за последние 3,5 года прибыл на Украину. В Зборове в западной части республики он возложил цветы к могилам чехословацких легионеров, погибших в этом районе во время Первой мировой войны.
Липавский намерен также поддержать участие чешских компаний в будущем процессе восстановления Украины.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 03:08
 
