Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД Чехии

Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД Чехии

ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Европа должна участвовать в диалоге о решении украинского кризиса, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в преддверии встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Находящийся с рабочим визитом на Украине Липавский по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию накануне встречи Путина и Трампа, которая должна состояться в пятницу на Аляске. "В данный момент большую часть военной помощи Украине оплачивает Европа. В связи с этим я думаю, что, естественным образом, она (Европа – ред.) получит свое место на переговорах. Возможно, не в таком формате (не в рамках переговоров Путина и Трампа - ред.), я не могу точно это оценить", - сказал Липавский, слова которого приводит агентство ЧТК. В понедельник глава МИД Чехии, по его словам, в шестой раз за последние 3,5 года прибыл на Украину. В Зборове в западной части республики он возложил цветы к могилам чехословацких легионеров, погибших в этом районе во время Первой мировой войны. Липавский намерен также поддержать участие чешских компаний в будущем процессе восстановления Украины.

