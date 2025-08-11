https://ria.ru/20250811/bomby-2034509662.html
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Одну из бомб для убийства российских военных пенсионерками замаскировали под набор шахмат, следует из видео, обнародованного ФСБ России. Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли 5 россиян-пенсионерок для убийств российских военных, сообщили в ФСБ. По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим бомбы, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб". Как следует из видео, одна из бомб была замаскирована под шахматную доску, которую планировалось подарить военному, и при раскрытии которой произошел бы взрыв. Другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.
украина
россия
