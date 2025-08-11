Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками
08:38 11.08.2025 (обновлено: 09:05 11.08.2025)
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками - РИА Новости, 11.08.2025
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками
Одну из бомб для убийства российских военных пенсионерками замаскировали под набор шахмат, следует из видео, обнародованного ФСБ России. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Одну из бомб для убийства российских военных пенсионерками замаскировали под набор шахмат, следует из видео, обнародованного ФСБ России. Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли 5 россиян-пенсионерок для убийств российских военных, сообщили в ФСБ. По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим бомбы, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб". Как следует из видео, одна из бомб была замаскирована под шахматную доску, которую планировалось подарить военному, и при раскрытии которой произошел бы взрыв. Другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками

ФСБ: одну из бомб для убийства военных пенсионерками замаскировали под шахматы

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Одну из бомб для убийства российских военных пенсионерками замаскировали под набор шахмат, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли 5 россиян-пенсионерок для убийств российских военных, сообщили в ФСБ. По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим бомбы, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб".
Как следует из видео, одна из бомб была замаскирована под шахматную доску, которую планировалось подарить военному, и при раскрытии которой произошел бы взрыв. Другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.
Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве
28 марта, 10:08
 
