СМИ раскрыли, чего хочет добиться Зеленский перед встречей Путина и Трампа

СМИ раскрыли, чего хочет добиться Зеленский перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025

СМИ раскрыли, чего хочет добиться Зеленский перед встречей Путина и Трампа

Владимир Зеленский лихорадочно хочет избежать утраты территорий по итогам встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, пишет Bloomberg.

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский лихорадочно хочет избежать утраты территорий по итогам встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, пишет Bloomberg."Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным, чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории", — говорится в публикации.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

