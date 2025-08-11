https://ria.ru/20250811/begajuschij-2034569091.html

Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить

Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить - РИА Новости, 11.08.2025

Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить

Бегающего по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка могут усыпить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:16:00+03:00

2025-08-11T11:16:00+03:00

2025-08-11T13:07:00+03:00

происшествия

люберцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034536190_0:143:619:491_1920x0_80_0_0_6acf4eebf3feb497c80bb88be284a963.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бегающего по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка могут усыпить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что в центре Люберец бегает огромный бесхозный бык. Сначала животное появилось возле дома 12 на улице Побратимов. Бык зашел на газон и начал есть траву. Затем он помчался дальше. В его поимке участвуют специалисты соответствующих служб и хозяин. "Занимаются специальные службы, должны будут его (быка - ред.) усыпить", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250405/gadyuka-2009466673.html

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, люберцы