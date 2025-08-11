https://ria.ru/20250811/begajuschij-2034569091.html
Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бегающего по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка могут усыпить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что в центре Люберец бегает огромный бесхозный бык. Сначала животное появилось возле дома 12 на улице Побратимов. Бык зашел на газон и начал есть траву. Затем он помчался дальше. В его поимке участвуют специалисты соответствующих служб и хозяин. "Занимаются специальные службы, должны будут его (быка - ред.) усыпить", - сказал собеседник агентства.
