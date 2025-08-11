Рейтинг@Mail.ru
Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 11.08.2025 (обновлено: 13:07 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/begajuschij-2034569091.html
Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить
Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить - РИА Новости, 11.08.2025
Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить
Бегающего по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка могут усыпить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:16:00+03:00
2025-08-11T13:07:00+03:00
происшествия
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034536190_0:143:619:491_1920x0_80_0_0_6acf4eebf3feb497c80bb88be284a963.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бегающего по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка могут усыпить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что в центре Люберец бегает огромный бесхозный бык. Сначала животное появилось возле дома 12 на улице Побратимов. Бык зашел на газон и начал есть траву. Затем он помчался дальше. В его поимке участвуют специалисты соответствующих служб и хозяин. "Занимаются специальные службы, должны будут его (быка - ред.) усыпить", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250405/gadyuka-2009466673.html
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034536190_0:85:619:549_1920x0_80_0_0_680cc14b5558f0b96a565fe8267d8928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
Быка, бегающего по Люберцам, могут усыпить

Бегающего по улицам в центре Люберец быка могут усыпить

© Кадр видео из соцсетейБык бегает по центру подмосковных Люберец
Бык бегает по центру подмосковных Люберец - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Бык бегает по центру подмосковных Люберец
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бегающего по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка могут усыпить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в центре Люберец бегает огромный бесхозный бык. Сначала животное появилось возле дома 12 на улице Побратимов. Бык зашел на газон и начал есть траву. Затем он помчался дальше. В его поимке участвуют специалисты соответствующих служб и хозяин.
"Занимаются специальные службы, должны будут его (быка - ред.) усыпить", - сказал собеседник агентства.
Гадюка греется на солнце - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Спасатели рассказали, как по глазам определить гадюку в Подмосковье
5 апреля, 02:50
 
ПроисшествияЛюберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала