Бастрыкин запросил доклад о расследовании разбоя в Новосибирске - 11.08.2025
11:44 11.08.2025
Бастрыкин запросил доклад о расследовании разбоя в Новосибирске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о разбое в Новосибирске, где у мальчика отобрали сумку с деньгами, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2025
БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о разбое в Новосибирске, где у мальчика отобрали сумку с деньгами, сообщили в ведомстве. "В публичном пространстве опубликована видеозапись нападения мужчины на ребенка в городе Новосибирске. Отмечалось, что злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетнего сумку с денежными средствами. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Инцидент произошёл днем 8 августа на улице Татьяны Снежиной Новосибирске. Ограбленному мальчику 12 лет. Как рассказывал РИА Новости источник в силовых структурах региона, в сумке у ребёнка находилось чуть более миллиона рублей. По данным СУСК по региону, возбуждено уголовное дело о разбое.
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о разбое в Новосибирске, где у мальчика отобрали сумку с деньгами, сообщили в ведомстве.
"В публичном пространстве опубликована видеозапись нападения мужчины на ребенка в городе Новосибирске. Отмечалось, что злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетнего сумку с денежными средствами. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Инцидент произошёл днем 8 августа на улице Татьяны Снежиной Новосибирске. Ограбленному мальчику 12 лет. Как рассказывал РИА Новости источник в силовых структурах региона, в сумке у ребёнка находилось чуть более миллиона рублей. По данным СУСК по региону, возбуждено уголовное дело о разбое.
Происшествия Россия Новосибирск Новосибирская область Александр Бастрыкин Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
