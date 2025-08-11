https://ria.ru/20250811/bastrykin-2034546824.html

Бастрыкин запросил доклад о расследовании разбоя в Новосибирске

БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о разбое в Новосибирске, где у мальчика отобрали сумку с деньгами, сообщили в ведомстве. "В публичном пространстве опубликована видеозапись нападения мужчины на ребенка в городе Новосибирске. Отмечалось, что злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетнего сумку с денежными средствами. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Инцидент произошёл днем 8 августа на улице Татьяны Снежиной Новосибирске. Ограбленному мальчику 12 лет. Как рассказывал РИА Новости источник в силовых структурах региона, в сумке у ребёнка находилось чуть более миллиона рублей. По данным СУСК по региону, возбуждено уголовное дело о разбое.

