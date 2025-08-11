https://ria.ru/20250811/azerbajdzhan-2034551445.html
Азербайджан выделил Украине два миллиона долларов гумпомощи
Азербайджан выделил Украине два миллиона долларов гумпомощи - РИА Новости, 12.08.2025
Азербайджан выделил Украине два миллиона долларов гумпомощи
Азербайджан выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, об этом распорядился лидер страны Ильхам Алиев, сообщается на его сайте. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T11:58:00+03:00
2025-08-11T11:58:00+03:00
2025-08-12T01:21:00+03:00
в мире
азербайджан
украина
сша
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938816_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_a54d51644bc58b3aa4c6167c155a0b2b.jpg
БАКУ, 11 авг - РИА Новости. Азербайджан выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, об этом распорядился лидер страны Ильхам Алиев, сообщается на его сайте.Как уточнили в Баку, речь идет о поставках энергооборудования. Финансирования будет производится из резервного фонда президента Азербайджана. Там также напомнили, что ранее республика уже направляла гуманитарную помощь Киеву.
https://ria.ru/20250708/baku-2027851396.html
азербайджан
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_519d46b55e1048be8928cb0fbf12f4ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, украина, сша, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Украина, США, Ильхам Алиев
Азербайджан выделил Украине два миллиона долларов гумпомощи
Алиев подписал распоряжение о выделении Украине 2 млн долларов гумпомощи