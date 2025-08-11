Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан выделил Украине два миллиона долларов гумпомощи
11:58 11.08.2025 (обновлено: 01:21 12.08.2025)
Азербайджан выделил Украине два миллиона долларов гумпомощи
в мире
азербайджан
украина
сша
ильхам алиев
БАКУ, 11 авг - РИА Новости. Азербайджан выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, об этом распорядился лидер страны Ильхам Алиев, сообщается на его сайте.Как уточнили в Баку, речь идет о поставках энергооборудования. Финансирования будет производится из резервного фонда президента Азербайджана. Там также напомнили, что ранее республика уже направляла гуманитарную помощь Киеву.
2025
в мире, азербайджан, украина, сша, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Украина, США, Ильхам Алиев
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 11 авг - РИА Новости. Азербайджан выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, об этом распорядился лидер страны Ильхам Алиев, сообщается на его сайте.
Как уточнили в Баку, речь идет о поставках энергооборудования. Финансирования будет производится из резервного фонда президента Азербайджана. Там также напомнили, что ранее республика уже направляла гуманитарную помощь Киеву.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Баку ответили на вопрос о военной помощи в конфликте Москвы и Киева
8 июля, 11:27
 
В миреАзербайджанУкраинаСШАИльхам Алиев
 
 
