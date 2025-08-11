Новая египетская авиакомпания начнет летать в Россию
АТОР анонсировала запуск рейсов в РФ новой чартерной компании Египта в августе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines по заказу туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel начнет полеты из Москвы и еще семи городов России на египетский курорт, рейсы стартуют в конце августа - начале сентября, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В системе бронирования туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel появились пакетные туры на рейсах Sky Vision Airlines – египетской авиакомпании, которая до этого не летала в Россию. Она будет выполнять чартеры в Шарм-эль-Шейх с конца августа", - сообщили в ассоциации.
География вылетов обширная: запланированы полётные программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы, указали в сообщении.
Первыми египетскую новинку опробуют туристы из Тюмени: из аэропорта "Рощино" рейсы Sky Vision Airlines начнутся с 28 августа. На следующий день, 29 августа, египетский перевозчик полетит на Южный Синай уже из московского аэропорта "Шереметьево", следует из сообщения.
"По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полётной программы в Египет на зимний период 2025–2026 годов на 25–30%. Во многом этот рост произойдёт благодаря привлечению Sky Vision Airlines", – процитировали в АТОР представителя Pegas Touristik.
"Египет... безусловный фаворит зимнего сезона. На фоне высокого спроса на направлении Coral Travel расширяет полётную программу в Египет. Блочная перевозка на крыльях Sky Vision Airlines запланирована из восьми городов. Пакетные туры на этих рейсах уже в продаже", – сказала руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, слова которой также привели в сообщении.
По данным АТОР, Sky Vision Airlines – частная египетская авиакомпания, базирующаяся в Каире. Основанная в 2022 году, компания начала коммерческие перевозки в январе 2023 года. На сегодняшний день перевозчик специализируется на регулярных и чартерных перевозках из основных аэропортов Египта.
