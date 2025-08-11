Рейтинг@Mail.ru
Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/arzamas-2034504442.html
Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе
Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе - РИА Новости, 11.08.2025
Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе
Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе, сообщил глава города Александр... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:28:00+03:00
2025-08-11T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
арзамас
нижегородская область
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе, сообщил глава города Александр Щелоков. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. "Оперативные службы задействованы незамедлительно… Бригада медицины катастроф на усиление направлена на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим", - написал Щелоков в своем Telegram-канале. Он призвал сохранять спокойствие и выразил соболезнования семье и близким погибшего арзамасца.
https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034500767.html
арзамас
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арзамас, нижегородская область, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Арзамас, Нижегородская область, Глеб Никитин
Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе

Мэр Щелоков: бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе, сообщил глава города Александр Щелоков.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.
"Оперативные службы задействованы незамедлительно… Бригада медицины катастроф на усиление направлена на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим", - написал Щелоков в своем Telegram-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и выразил соболезнования семье и близким погибшего арзамасца.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия
06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеАрзамасНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала