Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА в Арзамасе
2025-08-11T07:28:00+03:00
2025-08-11T07:28:00+03:00
2025-08-11T07:28:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе, сообщил глава города Александр Щелоков. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам региона. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. "Оперативные службы задействованы незамедлительно… Бригада медицины катастроф на усиление направлена на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим", - написал Щелоков в своем Telegram-канале. Он призвал сохранять спокойствие и выразил соболезнования семье и близким погибшего арзамасца.
