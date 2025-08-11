https://ria.ru/20250811/artamonov-2034560502.html

Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой

Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой - РИА Новости, 11.08.2025

Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой

Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой и строить современные объекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:33:00+03:00

2025-08-11T12:33:00+03:00

2025-08-11T12:33:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034553893_0:121:1600:1021_1920x0_80_0_0_677985e4f67daf8bfd713f1becb7535e.jpg

ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой и строить современные объекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В регионе 9 и 10 августа состоялись ежегодные соревнования "Липецкий триатлон. 113". Они традиционно проходят на центральных улицах Липецка и на Зеленом острове в районе городского пляжа. Протяженность основной дистанции составила 113 километров. Она включает плавание на открытой воде на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра. В командном зачете принял участие Артамонов. Он проплыл водную дистанцию за 33 минуты и 10 секунд, улучшив свой прошлогодний результат на четыре минуты. "Липецкий триатлон – не просто соревнования, а настоящий праздник спорта, здорового образа жизни и единения людей разных возрастов. Это показывает, как массовый спорт становится частью нашей повседневной культуры. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой, строить современные объекты и поддерживать такие инициативы", – процитировали Артамонова в пресс-службе регправительства. Еще там уточнили, что спортсмены могли выбрать дистанцию "Спринт": 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять – бегом.

https://ria.ru/20250806/poliklinika-2033707538.html

https://ria.ru/20250801/semi-2032840695.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов