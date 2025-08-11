Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой
Липецкая область
 
12:33 11.08.2025
Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой
Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой
Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой
Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой и строить современные объекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.08.2025
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой и строить современные объекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В регионе 9 и 10 августа состоялись ежегодные соревнования "Липецкий триатлон. 113". Они традиционно проходят на центральных улицах Липецка и на Зеленом острове в районе городского пляжа. Протяженность основной дистанции составила 113 километров. Она включает плавание на открытой воде на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра. В командном зачете принял участие Артамонов. Он проплыл водную дистанцию за 33 минуты и 10 секунд, улучшив свой прошлогодний результат на четыре минуты. "Липецкий триатлон – не просто соревнования, а настоящий праздник спорта, здорового образа жизни и единения людей разных возрастов. Это показывает, как массовый спорт становится частью нашей повседневной культуры. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой, строить современные объекты и поддерживать такие инициативы", – процитировали Артамонова в пресс-службе регправительства. Еще там уточнили, что спортсмены могли выбрать дистанцию "Спринт": 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять – бегом.
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: Липецкая область продолжит способствовать занятиям физкультурой

Артамонов: Липецкая область продолжит создавать условия для занятий физкультурой

ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой и строить современные объекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В регионе 9 и 10 августа состоялись ежегодные соревнования "Липецкий триатлон. 113".
Обновленная поликлиника открылась в Липецке после капремонта
6 августа, 13:55
Они традиционно проходят на центральных улицах Липецка и на Зеленом острове в районе городского пляжа. Протяженность основной дистанции составила 113 километров. Она включает плавание на открытой воде на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра. В командном зачете принял участие Артамонов. Он проплыл водную дистанцию за 33 минуты и 10 секунд, улучшив свой прошлогодний результат на четыре минуты.
"Липецкий триатлон – не просто соревнования, а настоящий праздник спорта, здорового образа жизни и единения людей разных возрастов. Это показывает, как массовый спорт становится частью нашей повседневной культуры. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой, строить современные объекты и поддерживать такие инициативы", – процитировали Артамонова в пресс-службе регправительства.
Еще там уточнили, что спортсмены могли выбрать дистанцию "Спринт": 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять – бегом.
Более 40 мер господдержки разработано для семей с детьми в Липецкой области
1 августа, 14:50
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
