Глава МИД Армении поблагодарил Лаврова за поддержку
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил российского коллегу на поздравления и поддержку в контексте парафирования армяно-азербайджанского мирного соглашения, сообщает пресс-служба армянского МИД.
Как сообщили ранее в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров обсудил с Мирзояном по телефону детали состоявшихся контактов армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщили в МИД Армении, Мирзоян рассказал Лаврову о договоренностях, достигнутых 8 августа в Вашингтоне, в частности, парафировании мирного соглашения с Азербайджаном, совместном обращении Еревана и Баку к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур, а также подчеркнул основополагающие принципы, подтвержденные в вопросе разблокирования региональных коммуникаций.
"Мирзоян поблагодарил министра иностранных дел РФ за поздравления и поддержку в связи с этим важным этапом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.