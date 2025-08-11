https://ria.ru/20250811/armeniya-2034656731.html
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху - РИА Новости, 11.08.2025
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху
Государствам-членам ОБСЕ разослано обращение Армении и Азербайджана с просьбой о роспуске Минской группы по карабахскому урегулированию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2025
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Государствам-членам ОБСЕ разослано обращение Армении и Азербайджана с просьбой о роспуске Минской группы по карабахскому урегулированию, сообщает пресс-служба армянского МИД. "Согласно ранее объявленной договоренности, сегодня государствам-участникам ОБСЕ было разослано совместное обращение Армении и Азербайджана о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения",- говорится в сообщении. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху
