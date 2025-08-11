Рейтинг@Mail.ru
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху - РИА Новости, 11.08.2025
18:34 11.08.2025
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху - РИА Новости, 11.08.2025
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху
Государствам-членам ОБСЕ разослано обращение Армении и Азербайджана с просьбой о роспуске Минской группы по карабахскому урегулированию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2025
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
обсе
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Государствам-членам ОБСЕ разослано обращение Армении и Азербайджана с просьбой о роспуске Минской группы по карабахскому урегулированию, сообщает пресс-служба армянского МИД. "Согласно ранее объявленной договоренности, сегодня государствам-участникам ОБСЕ было разослано совместное обращение Армении и Азербайджана о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения",- говорится в сообщении. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, обсе
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, ОБСЕ
Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху

Ереван и Баку попросили о роспуске Минской группы по карабахскому урегулированию

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Государствам-членам ОБСЕ разослано обращение Армении и Азербайджана с просьбой о роспуске Минской группы по карабахскому урегулированию, сообщает пресс-служба армянского МИД.
"Согласно ранее объявленной договоренности, сегодня государствам-участникам ОБСЕ было разослано совместное обращение Армении и Азербайджана о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения",- говорится в сообщении.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Азербайджан обеспечил возвращение вынужденных переселенцев в Карабах
4 июля, 17:43
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол ПашинянДональд ТрампИльхам АлиевОБСЕ
 
 
