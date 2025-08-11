Рейтинг@Mail.ru
Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана
16:17 11.08.2025 (обновлено: 17:14 11.08.2025)
Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана
баку
армения
азербайджан
в мире
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не предпринимать действий, направленных против территориальной целостности друг друга, говорится в проекте мирного соглашения, опубликованного на сайте армянского МИД.Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.В проекте соглашения отмечается, что границы бывших Советских Социалистических Республик стали международными границами соответствующих независимых государств и были признаны международным сообществом, следовательно стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга."Стороны подтверждают, что между ними отсутствуют территориальные претензии и в будущем они не будут предъявлять такие претензии. Стороны не предпримут никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных полностью или частично на нарушение территориальной целостности другой стороны", - отмечается в документе.Армения и Азербайджан намерены отозвать поданные друг против друга судебные иски после вступления в силу мирного соглашения."В течение месяца после вступления в силу настоящего соглашения стороны отменят, прекратят или иным образом аннулируют все межгосударственные иски, жалобы, претензии, возражения, процедуры и споры, связанные с вопросами, существовавшими между ними до подписания этого соглашения", - отмечается в документе.Кроме того, стороны обязуются не инициировать такие иски, жалобы, претензии, возражения и не участвовать в инициированных третьими сторонами исковых процессах.Армения и Азербайджан также обязуются не размещать вдоль своих границ силы третьих сторон, следует из проекта мирного соглашения между странами."Стороны не разместят силы третьих сторон вдоль своей совместной границы", - говорится в проекте соглашения.
баку, армения, азербайджан, в мире
Баку, Армения, Азербайджан, В мире
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не предпринимать действий, направленных против территориальной целостности друг друга, говорится в проекте мирного соглашения, опубликованного на сайте армянского МИД.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
В проекте соглашения отмечается, что границы бывших Советских Социалистических Республик стали международными границами соответствующих независимых государств и были признаны международным сообществом, следовательно стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.
"Стороны подтверждают, что между ними отсутствуют территориальные претензии и в будущем они не будут предъявлять такие претензии. Стороны не предпримут никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных полностью или частично на нарушение территориальной целостности другой стороны", - отмечается в документе.
Армения и Азербайджан намерены отозвать поданные друг против друга судебные иски после вступления в силу мирного соглашения.
"В течение месяца после вступления в силу настоящего соглашения стороны отменят, прекратят или иным образом аннулируют все межгосударственные иски, жалобы, претензии, возражения, процедуры и споры, связанные с вопросами, существовавшими между ними до подписания этого соглашения", - отмечается в документе.
Кроме того, стороны обязуются не инициировать такие иски, жалобы, претензии, возражения и не участвовать в инициированных третьими сторонами исковых процессах.
Армения и Азербайджан также обязуются не размещать вдоль своих границ силы третьих сторон, следует из проекта мирного соглашения между странами.
"Стороны не разместят силы третьих сторон вдоль своей совместной границы", - говорится в проекте соглашения.
