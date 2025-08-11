Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным
Апелляционный суд в Армении счел задержание бизнесмена Карапетяна неправомерным
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 авг — РИА Новости. Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
"Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около девяти и более часов", — заявила она.
По словам адвоката, апелляционный уголовный суд тем самым подтвердил незаконность и необоснованность задержания предпринимателя. Она назвала это одним из противоправных действий, допущенных в уголовном процессе.
"Следует отметить, что суд первой инстанции, судья Артак Карапетян, не учел это важное обстоятельство ареста при вынесении своего решения", — отметила Гаспарян.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.