Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным

Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным - РИА Новости, 11.08.2025

Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным

Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.

2025-08-11T16:38:00+03:00

2025-08-11T16:38:00+03:00

2025-08-11T17:10:00+03:00

ЕРЕВАН, 11 авг — РИА Новости. Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян."Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около девяти и более часов", — заявила она.По словам адвоката, апелляционный уголовный суд тем самым подтвердил незаконность и необоснованность задержания предпринимателя. Она назвала это одним из противоправных действий, допущенных в уголовном процессе."Следует отметить, что суд первой инстанции, судья Артак Карапетян, не учел это важное обстоятельство ареста при вынесении своего решения", — отметила Гаспарян.Преследование Карапетяна в Армении

