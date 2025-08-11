Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 11.08.2025 (обновлено: 17:10 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/armenija-2034621326.html
Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным
Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным - РИА Новости, 11.08.2025
Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным
Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:38:00+03:00
2025-08-11T17:10:00+03:00
армения
в мире
самвел карапетян
ереван
россия
никол пашинян
ташир
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
ЕРЕВАН, 11 авг — РИА Новости. Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян."Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около девяти и более часов", — заявила она.По словам адвоката, апелляционный уголовный суд тем самым подтвердил незаконность и необоснованность задержания предпринимателя. Она назвала это одним из противоправных действий, допущенных в уголовном процессе."Следует отметить, что суд первой инстанции, судья Артак Карапетян, не учел это важное обстоятельство ареста при вынесении своего решения", — отметила Гаспарян.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250728/avtoritarizm-2031918958.html
https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, самвел карапетян, ереван, россия, никол пашинян, ташир , армянская апостольская церковь, электросети армении
Армения, В мире, Самвел Карапетян, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Ташир , Армянская апостольская церковь, Электросети Армении
Апелляционный суд счел задержание Карапетяна неправомерным

Апелляционный суд в Армении счел задержание бизнесмена Карапетяна неправомерным

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 авг — РИА Новости. Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
"Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около девяти и более часов", — заявила она.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Союз армян Скандинавии раскритиковал задержание Карапетяна
28 июля, 13:28
По словам адвоката, апелляционный уголовный суд тем самым подтвердил незаконность и необоснованность задержания предпринимателя. Она назвала это одним из противоправных действий, допущенных в уголовном процессе.
"Следует отметить, что суд первой инстанции, судья Артак Карапетян, не учел это важное обстоятельство ареста при вынесении своего решения", — отметила Гаспарян.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Власти Армении не смогли сломить волю народа, заявил Карапетян
28 июля, 11:33
 
АрменияВ миреСамвел КарапетянЕреванРоссияНикол ПашинянТаширАрмянская апостольская церковьЭлектросети Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала