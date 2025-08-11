Рейтинг@Mail.ru
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области - РИА Новости, 11.08.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
21:20 11.08.2025
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области - РИА Новости, 11.08.2025
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области
Строительство роботизированного производственного комплекса стартовало в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 11.08.2025
смоленская область
технологии
смоленская область
василий анохин
смоленск
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Строительство роботизированного производственного комплекса стартовало в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин. По его словам, проект создаст научно-производственное предприятие "Грань". Он будет запущен в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций на первом этапе – порядка 300 миллионов рублей. Компания производит компоненты для различных отраслей промышленности. В настоящее время она реализует проекты по автоматизации и роботизации производства. Анохин подчеркнул, что строительство нового комплекса позволит увеличить производственную мощность и расширить ассортимент выпускаемой продукции. "В настоящее время идет подготовка территории для укладки фундамента и проведения коммуникаций. Завершение строительства запланировано на 2027 год. Мы будем поддерживать инновационное предприятие, деятельность которого способствует укреплению и развитию экономического потенциала региона", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
смоленская область
смоленск
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области

Анохин: в Смоленске начали строить роботизированный производственный комплекс

Виды города Смоленска. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Строительство роботизированного производственного комплекса стартовало в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.
По его словам, проект создаст научно-производственное предприятие "Грань". Он будет запущен в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций на первом этапе – порядка 300 миллионов рублей.
Компания производит компоненты для различных отраслей промышленности. В настоящее время она реализует проекты по автоматизации и роботизации производства. Анохин подчеркнул, что строительство нового комплекса позволит увеличить производственную мощность и расширить ассортимент выпускаемой продукции.
"В настоящее время идет подготовка территории для укладки фундамента и проведения коммуникаций. Завершение строительства запланировано на 2027 год. Мы будем поддерживать инновационное предприятие, деятельность которого способствует укреплению и развитию экономического потенциала региона", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
 
Смоленская область Технологии Смоленская область Василий Анохин Смоленск
 
 
