https://ria.ru/20250811/anokhin-2034679716.html
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области - РИА Новости, 11.08.2025
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области
Строительство роботизированного производственного комплекса стартовало в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T21:20:00+03:00
2025-08-11T21:20:00+03:00
2025-08-11T21:20:00+03:00
смоленская область
технологии
смоленская область
василий анохин
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Строительство роботизированного производственного комплекса стартовало в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин. По его словам, проект создаст научно-производственное предприятие "Грань". Он будет запущен в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций на первом этапе – порядка 300 миллионов рублей. Компания производит компоненты для различных отраслей промышленности. В настоящее время она реализует проекты по автоматизации и роботизации производства. Анохин подчеркнул, что строительство нового комплекса позволит увеличить производственную мощность и расширить ассортимент выпускаемой продукции. "В настоящее время идет подготовка территории для укладки фундамента и проведения коммуникаций. Завершение строительства запланировано на 2027 год. Мы будем поддерживать инновационное предприятие, деятельность которого способствует укреплению и развитию экономического потенциала региона", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
смоленская область
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, смоленская область, василий анохин, смоленск
Смоленская область, Технологии, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Роботизированный производственный комплекс создадут в Смоленской области
Анохин: в Смоленске начали строить роботизированный производственный комплекс