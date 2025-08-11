https://ria.ru/20250811/alyaska-2034566421.html

В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США

В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США

2025-08-11T13:03:00+03:00

2025-08-11T13:03:00+03:00

2025-08-11T16:44:00+03:00

ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Евросоюза и НАТО по отношению к РФ, заявил на пресс-конференции в понедельник польский премьер-министр Дональд Туск. "Возможное соглашение или начало реальных переговоров между Россией и Украиной с участием США, возможно, изменит ситуацию в самой Украине, но точно не изменит общей оценки российской политики и ситуации в нашем регионе", - сказал он. По словам Туска, "независимо от украинского сценария, Польша, НАТО и ЕС должны быть совместно готовы к возможным угрозам или актам агрессии с Востока". Премьер Польши указал, что любые решения, по мнению польской стороны, должны приниматься с участием Киева. "Мы также считаем, что решения, касающиеся возможного обмена территориями, о котором сейчас широко говорят, и других условий мира, должны приниматься в ходе переговоров с участием Украины. История показывает, что Польша часто становилась жертвой подобных ситуаций, когда крупные державы принимали решения в отношении других стран без их участия в переговорах. Поэтому для безопасности Польши также крайне важно соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины", - сказал Туск. Как отметил польский премьер, группа европейских стран сейчас находится в контакте с Владимиром Зеленским и США. "Американская сторона обязалась перед встречей на Аляске скоординировать свою позицию. Мы с надеждой наблюдаем за старанием президента США, чтобы дошло до завершения конфликта, но не условиях, которые позволили бы президенту Путину объявить о победе", – указал он, подчеркнув, что это и вопрос польской безопасности. "У меня много опасений, но и много надежд. Президент Трамп уместно использует тактику непредсказуемости... Все европейские лидеры, с которыми я общался, чувствуют неуверенность", - отметил он. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

