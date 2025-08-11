Рейтинг@Mail.ru
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 11.08.2025 (обновлено: 16:44 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034566421.html
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США - РИА Новости, 11.08.2025
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США
Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Евросоюза и НАТО по отношению к РФ, заявил на... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:03:00+03:00
2025-08-11T16:44:00+03:00
россия
в мире
польша
сша
владимир путин
нато
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Евросоюза и НАТО по отношению к РФ, заявил на пресс-конференции в понедельник польский премьер-министр Дональд Туск. "Возможное соглашение или начало реальных переговоров между Россией и Украиной с участием США, возможно, изменит ситуацию в самой Украине, но точно не изменит общей оценки российской политики и ситуации в нашем регионе", - сказал он. По словам Туска, "независимо от украинского сценария, Польша, НАТО и ЕС должны быть совместно готовы к возможным угрозам или актам агрессии с Востока". Премьер Польши указал, что любые решения, по мнению польской стороны, должны приниматься с участием Киева. "Мы также считаем, что решения, касающиеся возможного обмена территориями, о котором сейчас широко говорят, и других условий мира, должны приниматься в ходе переговоров с участием Украины. История показывает, что Польша часто становилась жертвой подобных ситуаций, когда крупные державы принимали решения в отношении других стран без их участия в переговорах. Поэтому для безопасности Польши также крайне важно соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины", - сказал Туск. Как отметил польский премьер, группа европейских стран сейчас находится в контакте с Владимиром Зеленским и США. "Американская сторона обязалась перед встречей на Аляске скоординировать свою позицию. Мы с надеждой наблюдаем за старанием президента США, чтобы дошло до завершения конфликта, но не условиях, которые позволили бы президенту Путину объявить о победе", – указал он, подчеркнув, что это и вопрос польской безопасности. "У меня много опасений, но и много надежд. Президент Трамп уместно использует тактику непредсказуемости... Все европейские лидеры, с которыми я общался, чувствуют неуверенность", - отметил он. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250811/zayavleniya-2034544970.html
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034523854.html
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034502378.html
россия
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_113d018b21c796e3ea4cb6c107d16b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, польша, сша, владимир путин, нато, евросоюз, владимир зеленский, дональд трамп
Россия, В мире, Польша, США, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США

Туск: ЕС не примет условия России по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Евросоюза и НАТО по отношению к РФ, заявил на пресс-конференции в понедельник польский премьер-министр Дональд Туск.
"Возможное соглашение или начало реальных переговоров между Россией и Украиной с участием США, возможно, изменит ситуацию в самой Украине, но точно не изменит общей оценки российской политики и ситуации в нашем регионе", - сказал он.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске
Вчера, 11:39
По словам Туска, "независимо от украинского сценария, Польша, НАТО и ЕС должны быть совместно готовы к возможным угрозам или актам агрессии с Востока".
Премьер Польши указал, что любые решения, по мнению польской стороны, должны приниматься с участием Киева.
"Мы также считаем, что решения, касающиеся возможного обмена территориями, о котором сейчас широко говорят, и других условий мира, должны приниматься в ходе переговоров с участием Украины. История показывает, что Польша часто становилась жертвой подобных ситуаций, когда крупные державы принимали решения в отношении других стран без их участия в переговорах. Поэтому для безопасности Польши также крайне важно соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины", - сказал Туск.
Как отметил польский премьер, группа европейских стран сейчас находится в контакте с Владимиром Зеленским и США.
"Американская сторона обязалась перед встречей на Аляске скоординировать свою позицию. Мы с надеждой наблюдаем за старанием президента США, чтобы дошло до завершения конфликта, но не условиях, которые позволили бы президенту Путину объявить о победе", – указал он, подчеркнув, что это и вопрос польской безопасности.
"У меня много опасений, но и много надежд. Президент Трамп уместно использует тактику непредсказуемости... Все европейские лидеры, с которыми я общался, чувствуют неуверенность", - отметил он.
Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ
Вчера, 10:06
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского
Вчера, 06:53
 
РоссияВ миреПольшаСШАВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала