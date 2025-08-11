Рейтинг@Mail.ru
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки - РИА Новости, 11.08.2025
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки
Сделанные в Петропавловске-Камчатском матрешки пользуются популярностью в сувенирной лавке в центре крупнейшего на Аляске города - Анкориджа - в преддверии... РИА Новости, 11.08.2025
АНКОРИДЖ, 11 авг - РИА Новости. Сделанные в Петропавловске-Камчатском матрешки пользуются популярностью в сувенирной лавке в центре крупнейшего на Аляске города - Анкориджа - в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, рассказал РИА Новости продавец одного из магазинов."Штук 20-30 в день мы их продаем. Сделаны в Петропавловске-Камчатском", — рассказывает продавец и заодно демонстрирует принцип работы деревянной игрушки.Он отметил, что их покупают европейцы, датчане и немцы, часто - китайцы.Он бы и сам хотел побывать в России, но не успел оформить визу, а потом "отношения ухудшились", понимающе вздыхает продавец.Примечательно, что подавляющее большинство других сувениров сделаны в Китае.Местный житель Аляски в седьмом поколении Алексей отметил, что русское сообщество ждет визита президента РФ. Его русскоговорящий прадедушка до сих пор жив и работает, во дворе его дома два флага: российский и американский. Русского языка кроме прадедушки и прабабушки в его семье не знают, но отец смотрит новости и ждет саммита, заверяет Алексей.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки

На Аляске перед встречей Путина и Трампа продают матрешки, сделанные в России

© РИА НовостиМатрешки в сувенирной лавке в центре Анкориджа на Аляске
Матрешки в сувенирной лавке в центре Анкориджа на Аляске - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости
Матрешки в сувенирной лавке в центре Анкориджа на Аляске
РоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
