На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки

АНКОРИДЖ, 11 авг - РИА Новости. Сделанные в Петропавловске-Камчатском матрешки пользуются популярностью в сувенирной лавке в центре крупнейшего на Аляске города - Анкориджа - в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, рассказал РИА Новости продавец одного из магазинов."Штук 20-30 в день мы их продаем. Сделаны в Петропавловске-Камчатском", — рассказывает продавец и заодно демонстрирует принцип работы деревянной игрушки.Он отметил, что их покупают европейцы, датчане и немцы, часто - китайцы.Он бы и сам хотел побывать в России, но не успел оформить визу, а потом "отношения ухудшились", понимающе вздыхает продавец.Примечательно, что подавляющее большинство других сувениров сделаны в Китае.Местный житель Аляски в седьмом поколении Алексей отметил, что русское сообщество ждет визита президента РФ. Его русскоговорящий прадедушка до сих пор жив и работает, во дворе его дома два флага: российский и американский. Русского языка кроме прадедушки и прабабушки в его семье не знают, но отец смотрит новости и ждет саммита, заверяет Алексей.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

